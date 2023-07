Tour 2023: Zien! Wout Poels geeft in laatste meters highfive aan beste vriend

Video

Wout Poels had zondag ruim de tijd om zijn zege in de vijftiende etappe in de Tour de France te vieren. Dat deed hij niet alleen, want zijn vrienden stonden in de slotkilometer. De winnaar gaf zijn beste maat Pieter net voor de finish nog een highfive. Coen Rijpma, digitale maker van Sea Are Content, was erbij en legde het prachtige moment vast.

Na de finish kwam Poels zijn vrienden ook nog opzoeken op de berg. Daar volgde een innige omhelzing met de tot tranen geroerde Pieter. “Ik werd helemaal gek! Je pakt een Touretappe”, klonk het vol verbazing.