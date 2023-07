Tour 2023: Valpartij in rit veertien noopt Daniel Felipe Martínez tot opgave

Zoek vandaag in de vijftiende etappe van de Tour de France niet meer naar Daniel Felipe Martínez. De Colombiaanse klimmer van INEOS Grenadiers was zaterdag in de rit naar Morzine betrokken bij de vroege massale valpartij en blijkt last te hebben van een hersenschudding.

De veertiende Tourrit werd gisteren al na enkele kilometers stilgelegd. Met zo’n 146 kilometer te gaan, gingen middenin het peloton een dertigtal renners tegen de vlakte. De wedstrijdjury besloot daarop de etappe te neutraliseren. Dat duurde in totaal zo’n 25 minuten. Bij de betrokkenen herkenden we onder andere Jai Hindley, Wilco Kelderman, Warren Barguil, Maxim Van Gils, Biniam Girmay, Tom Pidcock en Daniel Felipe Martínez.

Hersenschudding

Martínez stapte weer op de fiets en mocht – na een eerste medische controle – zijn weg vervolgen. De 27-jarige Colombiaan wist de rit ook gewoon uit te rijden, maar na de finish bleek er toch meer aan de hand. Bij nieuwe medische onderzoeken is namelijk een hersenschudding vastgesteld.

“Dani zal zich nu houden aan ons hersenschuddingprotocol. Pas daarna zal hij toestemming krijgen om weer te koersen”, laat INEOS Grenadiers deze ochtend weten via social media. Martínez was bezig aan een redelijk geruisloze Ronde van Frankrijk. De klimmer kwam al niet meer in aanmerking voor een goed klassement en stond na veertien etappes 51ste in de algemene rangschikking, op bijna twee uur van leider Jonas Vingegaard.

Uitvallers

Etappe 1

Etappe 2

2 Richard CARAPAZ (EF EDUCATION - EASYPOST) DNS

Etappe 5

Etappe 8

Etappe 9

Etappe 12

Etappe 13

Etappe 14

Etappe 15

19 Daniel Felipe MARTÍNEZ (INEOS GRENADIERS) DNS