Tour 2023: UAE Emirates presenteert ploeg rond Tadej Pogacar

UAE Emirates heeft de selectie voor de Tour de France bekendgemaakt. De ploeg uit het Midden-Oosten mikt op de eindzege met Tadej Pogacar, die de Tour in 2020 en 2021 al op zijn naam schreef. De Sloveen krijgt de steun van onder meer Adam Yates, Rafal Majka en Matteo Trentin.

“De Tour is een van de grootste evenementen in de sportwereld en we zijn blij om er weer bij te zijn”, zegt Pogacar op de site van UAE Emirates. “Als team hebben we zó hard gewerkt in de voorbereiding en alles is nu op punt. We hebben een heel goede ploeg. Er zullen een aantal serieuze concurrenten zijn, maar dat is altijd het geval in de grootste wedstrijden. We gaan er een mooie show van maken en gaan natuurlijk voor de zege.”

Pogacar hervatte afgelopen donderdag de competitie, nadat hij twee maanden geleden ten van kwam in Luik-Bastenaken-Luik. Hij brak daarbij het scheepsbotje in zijn pols. Bij zijn rentree was Pogi echter meteen weer op de afspraak. De 24-jarige renner won met overmacht het Sloveens kampioenschap tijdrijden. Zondag was hij bovendien de beste in de wegrit, waardoor hij met twee kersverse zeges op zak kan afreizen naar de Ronde van Frankrijk. Vorig jaar beëindigde hij de Tour als tweede, achter Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma.

