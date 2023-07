Tour 2023: Torstein Traeen loopt breukje in elleboog op bij valpartij

Torstein Træen heeft bij zijn valpartij in de openingsrit van de Tour de France 2023 een klein breukje in zijn elleboog opgelopen. Het is nog onduidelijk of de 27-jarige Noor van Uno-X zondag van start kan gaan in de tweede etappe naar San Sebastián.

Groterondedebutant Træen was op ruim 80 kilometer van de finish in de openingsrit de eerste renner die ten val kwam in de Ronde van Frankrijk van dit jaar. Hij kon zijn weg vervolgen, maar verloor aan de finish uiteindelijk vijf minuten op ritwinnaar en geletruidrager Adam Yates. En dat terwijl Træen vooraf een van de beoogde kopmannen was van Uno-X.

“Torstein heeft een kleine breuk in zijn elleboog”, schrijft de Noorse ploeg in een kort statement. “Morgenochtend besluiten we of hij kan doorgaan, op basis van de pijn en de controle die hij heeft over de fiets.”

‘Goede kans om snel te herstellen’

Ploegdokter Rory Nolan voegde er later op de avond nog iets aan toe na de eerste onderzoeken. “Alle botten zitten waar ze nog moeten zitten en de elleboog heeft een goede kans om snel te herstellen. De komende dagen worden oncomfortabel voor Torstein, maar als we dat goed kunnen managen en als hij rustig blijft, heb ik er vertrouwen in dat hij beter wordt tijdens de ronde.”

De eerste uitvaller van de Tour de France 2023 gaat Træen niet zijn. Dat is namelijk Movistar-kopman Enric Mas, die in volle finale onderuit ging in een afdaling en moest opgeven.

