Tour 2023: Op de limiet! Solerende Mathieu van der Poel stort zich in afdaling

Mathieu van der Poel heeft niet alleen zijn stem, maar ook zijn benen terug. De Nederlander, die de afgelopen dagen niet helemaal fit was, zat in de twaalfde etappe van de Tour de France in de vroege vlucht en begon op 47 kilometer van het einde aan een solo. Daarna gaf hij vol gas in een van de afdalingen.

Van der Poel kwam met ongeveer twintig seconden boven op de Col de la Croix Montmain, de voorlaatste beklimming van de dag. Een beperkte voorsprong, die hij uit probeerde te breiden in de afdaling. Hij ging daarom op de limiet naar beneden, zoals op de onderstaande beelden is te zien.