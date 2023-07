Tour 2023: Gevallen Maxim Van Gils en Jasper De Buyst beiden van start in rit drie

Update

De tweede etappe van de Tour de France is voor Lotto Dstny niet vlekkeloos verlopen. Maxim Van Gils en Jasper De Buyst kwamen beiden hard ten val. Zowel de klimmer als de sprintaantrekker gaan echter van start in de derde etappe. Dat laat Lotto Dstny weten via sociale media.

“Na te zijn gevallen in de tweede etappe, hebben verdere onderzoeken naar de blessures van De Buyst geen breuken aangetoond”, meldde de Belgische ploeg zondagavond. “Wel is er een bloeduitstorting in een van zijn pezen rond zijn linker pols. Morgenochtend (maandagochtend, red.) wordt beslist of Jasper het stuur stevig genoeg vast kan houden en of hij zich veilig door het peloton kan bewegen.” Inmiddels is besloten dat De Buyst van start kan gaan.

Maxim Van Gils heeft verschillende schaafwonden en kneuzingen opgelopen, maar hij is klaar om weer op te stappen voor de derde etappe naar Bayonne, schrijft Lotto Dstny.

Update 10.44 uur

Ook Jasper De Buyst staat aan het vertrek van de derde etappe naar Bayonne. Dat heeft Lotto Dstny maandagochtend gecommuniceerd via sociale media. “We hebben een update en het is goed nieuws. Na een positieve test op de rollers vanochtend, zal Jasper De Buyst in Amorebieta-Etxano de start nemen van de derde etappe.”