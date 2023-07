Tour 2023: Matteo Jorgenson geeft op met verschillende fysieke klachten

Matteo Jorgenson verlaat de Tour de France. De Amerikaan zal vandaag niet meer opstappen in de tijdrit naar Combloux omdat hij kampt met verschillende fysieke problemen. Dat meldt zijn ploeg Movistar op sociale media.

Jorgenson heeft een spierblessure aan zijn linkerheup en zitvlakproblemen. “Beide vereisen dat de Amerikaan rust neemt en goed herstelt”, schrijft Movistar in het bericht. “Bedankt voor je inzet, vriend.”

In de eerste twee weken van de Tour de France eindigde Jorgenson twee keer in de top-vijf van een rituitslag. Richting Belleville-en-Beaujolais werd hij derde, maar vooral in de etappe naar de Puy de Dôme was hij bijzonder dichtbij dagsucces. Hij sprong die dag mee met de vroege vlucht, begon met voorsprong aan de iconische beklimming en hield de achtervolgers lang af. In de slotkilometer kwam Michael Woods de moegestreden Jorgenson echter nog voorbij gevlogen. Uiteindelijk passeerden ook Pierre Latour en Matej Mohoric hem nog, waardoor de renner van Movistar op de vierde plaats strandde.

Uitvallers

Etappe 1

Etappe 2

2 Richard CARAPAZ (EF EDUCATION - EASYPOST) DNS

Etappe 5

Etappe 8

Etappe 9

Etappe 12

Etappe 13

Etappe 14

Etappe 15

Etappe 16