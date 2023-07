Tour 2023: Jumbo-Visma grootverdiener, Team dsm-firmenich pakt minste prijzengeld

Jumbo-Visma heeft de voorbije Ronde van Frankrijk 666.280 euro aan prijzengeld binnengeharkt. Daarmee verdiende de ploeg van Tourwinnaar Jonas Vingegaard de meeste premies van alle ploegen. Team dsm-firmenich is hekkensluiter met 12.180 euro.

Vorig jaar was Jumbo-Visma ook de absolute grootverdiener in de Tour de France. Toen stopte de teller op 779.750 euro en verdiende het meer dan dubbel zoveel als nummer twee, UAE Emirates. Die laatste ploeg was dit jaar opnieuw runner-up, maar bleef wel wat dichter in de buurt. Het team uit de Emiraten, dat met Tadej Pogacar en Adam Yates twee renners op het eindpodium had en met eerstgenoemde ook nog het wit won, verdiende nu 455.260 euro.

INEOS Grenadiers eindigde als derde op de lijst met een opbrengst van 132.910 euro. Alpecin-Deceuninck, dat na twee weken nog aan kop ging, zakte naar plaats zes.

Rechterrijtje

Helemaal onderaan de lijst zien we Team dsm-firmenich. Lang stond ook Soudal Quick-Step in de onderste regionen, maar mede dankzij een ritzege van Kasper Asgreen maakte het Belgisch WorldTeam nog een flinke sprong. Het verdiende 37.900.00 euro en hield daarmee nog acht ploegen achter zich.