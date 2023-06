Tour 2023: Egan Bernal een van de kopmannen binnen selectie INEOS Grenadiers

INEOS Grenadiers trekt met meerdere speerpunten naar de Tour de France. De Britse ploeg heeft met Egan Bernal, Daniel Felipe Martínez, Carlos Rodríguez en Tom Pidcock meerdere ijzers in het vuur voor het algemeen klassement. De selectie bestaat verder uit Ben Turner, Jonathan Castroviejo, Omar Fraile en Michał Kwiatkowski.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Bernal, die in januari 2022 een zwaar ongeluk had, keert na twee jaar afwezigheid terug in de Tour de France, de wedstrijd die hij in 2019 won. “Het team is enorm blij voor Egan en iedereen die hem heeft bijgestaan om hem fysiek weer helemaal in orde te krijgen”, aldus teammanager Rod Ellingworth.

“Terugkeren in de Tour is altijd een groot doel van me geweest”, zegt Bernal zelf. “Ik heb heel erg zin in elke kilometer van deze wedstrijd. (…) Onderdeel van dit team zijn, verzekert me ervan dat ik op mijn weg terug ben naar mijn topniveau.”

Voorbereidingskoersen

In aanloop naar de Tour de France reed Bernal het Critérium du Dauphiné, die hij als nummer twaalf van het algemeen klassement afsloot. Carlos Rodríguez was daar de beste renner van INEOS Grenadiers. De 22-jarige Spanjaard, die vorig jaar als zevende eindigde in de Ronde van Spanje, werd negende in de Franse voorbereidingskoers. De Dauphiné was zijn eerste wedstrijd sinds de Strade Bianche (4 maart), waar hij zijn sleutelbeen brak.

Daniel Felipe Martínez reed de Dauphiné ook, maar kon daar geen potten breken. Hij werd 23ste in de eindrangschikking. Thomas Pidcock, vorig jaar ritwinnaar op Alpe d’Huez in de Tour, betwistte de Ronde van Zwitserland. De 23-jarige Brit eindigde in het algemeen klassement op de 22ste plaats.

Lees ook: Tour de France 2023: De deelnemers