Tour 2023: Kasper Asgreen klopt vluchtmakker Pascal Eenkhoorn, peloton komt net te laat

Video

Kasper Asgreen heeft Soudal Quick-Step een ritzege bezorgd in de Tour de France. De Deen zat in de vroege vlucht die het peloton wist te foppen en was de snelste in een sprint met vier. Pascal Eenkhoorn werd tweede, Jonas Abrahamsen derde.

De achttiende etappe ging van start in Moûtiers. Hoewel de renners zich nog altijd aan de voet van de Alpen bevonden, telde deze rit enkel twee hellingen van de vierde categorie: de Côte de Chambéry-le-Haut (1,6 km aan 4,1%) en de Côte de Boissieu (2,4 km aan 4,7%). Een kans voor de sprinters, zo leek het. De laatste kilometer in Bourg-en-Bresse ging in een rechte lijn op de eindstreep af.

Drie koplopers

Geen groot gevecht om in de vlucht van de dag te komen dit keer. Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step), Jonas Abrahamsen (Uno-X) en Victor Campenaerts (Lotto Dstny) reden vanuit het vertrek weg en kregen meteen de ruimte. Nou ja, de ruimte… De drie mochten nog geen twee minuten wegrijden en al gauw brachten Alpecin-Deceuninck, Team dsm-firmenich en Jayco AlUla het verschil terug tot nauwelijks een minuut. Met respectievelijk Jasper Philipsen, Sam Welsford en Dylan Groenewegen hadden al deze ploegen een sprinter in de gelederen.

De rit kabbelde vervolgens lange tijd rustig voort. Net voor de Côte de Boissieu (2.6 km à 4.8%), een klimmetje van de vierde categorie, kwamen er wat aanvallen. Ook Pascal Eenkhoorn probeerde het, maar alle actie werd door Jasper Philipsen niet op prijs gesteld. De groenetruidrager wilde de aanval van de Nederlander neutraliseren en reed zijn collega daarbij bijna de berm in. Eenkhoorn nam daarop aanvankelijk weer plaats in het peloton, maar even later trok hij nogmaals ten strijde. Nu sloeg hij wel een gat.

Eenkhoorn maakt sprong na voren na akkefietje met Philipsen

De voorsprong van koplopers was ondertussen nog wat verder teruggebracht. Met de hulp van Campenaerts, die zich even liet uitzakken, wist Eenkhoorn dan ook de sprong naar voren te maken. We hadden zo plots vier koplopers. Zij passeerden samen de tussensprint in Saint-Rambert-en-Bugey, waar Philipsen als eerste doorkwam van het peloton. De snelle man van Alpecin-Deceuninck liep zo nog wat verder uit op de concurrentie in de ‘strijd’ om het groen.

Het verschil tussen het peloton en de vier vooraan liep ondertussen weer op tot een minuut en twintig seconden. De sprintersploegen moesten aan de bak. Alpecin-Deceuninck, Jayco AlUla en Team dsm-firmenich kregen nu wel de hulp van BORA-hansgrohe en Lidl-Trek, wat direct resultaat had. De voorgift van de vier aanvallers was met nog vijfentwintig kilometer gereduceerd tot veertig seconden.

Houden de vluchters stand?

Daarna was met nog tien kilometer al een tijdje blijven steken op twintig tellen, mede door het stoorwerk van Soudal Quick-Step. Onder meer Julian Alaphilippe hielp de achtervolging ontregelen. In de laatste kilometers kwam het peloton nog wel dichter en dichter, maar uiteindelijk was het net te laat. De vier vluchters zouden sprinten om de zege. Alhoewel, eigenlijk maar drie van hen, want Campenaerts reed zich in de slotkilometer helemaal leeg voor Eenkhoorn.

De Nederlander kon het vervolgens net niet afmaken. Hij zat in het wiel van Asgreen, maar kwam daar niet meer uit. Het was de Deen die met de zege ging lopen. Eenkhoorn werd tweede, Abrahamsen derde. Jasper Philipsen sprintte nog naar een vierde plaats, voor Mads Pedersen en Cees Bol.