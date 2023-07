Tour 2023: Adrien Petit krijgt prijs van de strijdlust na helse dag in de Alpen

Voor Adrien Petit was de vijftiende etappe van de Tour de France geen pretje. De Fransman van Intermarché-Circus-Wanty was zaterdag hard gevallen, maar wilde ook zondag koste wat het kost de finish halen. Dat lukte. Na afloop mocht Petit zelfs nog het podium op, waar hij de prijs van de strijdlust in ontvangst mocht nemen.

“Vandaag heb ik een van de moeilijkste dagen op de fiets ooit beleefd”, vertelt de 32-jarige renner op de site van Intermarché-Circus-Wanty. “Vanaf de start heb ik afgezien. Ik heb mijn focus op mijn inspanning blijven behouden, zonder ook maar één keer mentaal op te geven, ook al botste ik op bepaalde momenten tegen mijn limieten. Op de Col de la Forclaz was ik de eerste geloste van het peloton. Ik ben vol naar beneden gereden om met de grupetto aansluiting te maken.”

“De Col de la Croix Fry en de Col d’Aravis waren de hel. Gelukkig was er al het publiek, zoveel mensen die me een boost gegeven hebben. Ik heb al mijn vorige deelnames aan de Tour de France beëindigd en ik ga er alles aan doen om ook deze keer Parijs te bereiken. De rustdag komt op een geschikt moment, maar we zullen zien hoe ik herstel want de laatste week belooft nog enorm zwaar te worden.”

Petit kwam overigens niet als allerlaatste aan in finishplaats Saint-Gervais Mont-Blanc. Hij beëindigde de rit als nummer 154, op bijna 36 minuten van winnaar Wout Poels. Daarmee hield hij Victor Campenaerts, Michael Mørkøv en Cees Bol nog achter zich.