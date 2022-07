Tour 2022: Yves Lampaert verrast met winst en gele trui in natte openingstijdrit

Yves Lampaert heeft de openingsetappe van de Tour de France gewonnen. In de individuele tijdrit over 13,2 kilometer door de Deense hoofdstad Kopenhagen klokte de Belg van Quick-Step Alpha Vinyl de snelste tijd. Landgenoot Wout van Aert eindigde tweede. Titelverdediger Tadej Pogačar werd derde en deed van de klassementsrenners de beste zaken. Lampaert legde tevens beslag op de eerste gele trui, het eerste Belgische geel sinds Greg Van Avermaet in 2018.

RIDE: Een must-have voor iedere wielerliefhebber

Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Bestel nu jouw exemplaar

Na weken van voorbeschouwen, vooruitkijken, poules invullen en ga zo maar door, was het dan eindelijk tijd voor de start van de 109e Tour de France. De ronde begon in de Deense hoofdstad Kopenhagen met een individuele tijdrit over 13,2 kilometer. Het parcours was de specialisten op het lijf geschreven: het was vlak en niet al te technisch. Wel waren de weergoden de renners niet gunstig gezind: door de regen lag de route er kletsnat bij. Het publiek liet zich door het weer niet tegenhouden en stond rijendik langs de kant van de weg.

Favoriet Stefan Bissegger valt twee keer

Jérémy Lecroq van B&B Hotels-KTM mocht de tijdrit aftrappen en realiseerde in 16:19 minuten de eerste eindtijd. Zijn tijd werd al in de eerstvolgende rit verbeterd door Jack Bauer (BikeExchange-Jayco) naar 16:11 minuten. Stefan Bissegger (EF-EasyPost) was een van de eerste favorieten voor de etappezege op het parcours, maar de Zwitser reed een ongelukkige rit. Nadat hij al eens was geslipt op het natte parcours, viel hij in het eerste deel van de route. Later kwam hij nog een keer ten val en zo speelde hij geen rol voor de winst.

Bauer stond even bovenaan, tot Bauke Mollema over de streep kwam. De Nederlands kampioen van Trek-Segafredo dook als eerste onder de zestien minuten, 15:34. Mathieu van der Poel was bij de tussensprint nog iets langzamer dan zijn landgenoot. Naar het einde toe haalde de kopman van Alpecin-Deceuninck Chris Hamilton in en uiteindelijk scherpte hij de snelste tijd aan naar 15:30 minuten. Primož Roglič was vervolgens snel onderweg, maar kwam met 15:33 minuten niet aan de eindtijd van Van der Poel.

Mollema’s ploegmaat Mads Pedersen was voor eigen publiek bezig aan een goede tijdrit en gaf aan de finish slechts een seconde toe op Van der Poel, die daarmee aan de leiding bleef. Ook na de binnenkomst van Europees kampioen Stefan Küng (Groupama-FDJ) kon de Nederlander in de hotseat blijven zitten, want de Zwitser gaf tien seconden toe op de voorlopige snelste tijd. Even als Pedersen, kon ook Jonas Vingegaard op extra veel aanmoedigingen rekenen. De Deen van Jumbo-Visma gaf twee seconden toe en was sneller dan ploegmaat Roglič.

Wout van Aert realiseert de toptijd

Het was dan wachten tot even na vijf uur, tot de starts van wereldkampioen Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), Wout van Aert (Jumbo-Visma) en Tadej Pogačar (UAE Emirates) die vlak achter elkaar aan hun tijdrit begonnen. Ganna en Van Aert deden amper voor elkaar onder aan het tussenpunt, met de Belg iets sneller dan de Italiaan. Wel waren ze daar allebei een fractie langzamer dan Van der Poel. Ganna kwam als eerste aan de streep en met een snelle tweede helft, reed hij zich met een eindtijd van 15:27 minuten naar de hotseat.

Van Aert liet zien dat het nog sneller kon. De eindtijd van Ganna was nog niet opgedroogd, of de Belg liet 15:22 minuten op de uitslagentabel zetten. Ook Pogačar had de afspraak met de Tour de France niet gemist. De Sloveen, winnaar van de afgelopen twee edities, wurmde zich met een tijd van 15:24 minuten tussen Van Aert en Ganna in. Verrassend genoeg moesten na de binnenkomst van Pogačar nog ruim honderd renners een tijd neerzetten: veel toppers vreesden de regen na de weersverwachting en hadden zich vroeg op de startlijst laten zetten.

Het eerste deel van de tijdrit werd afgewerkt in de regen, maar halverwege stopte plotseling de neerslag. Wel lag het parcours er nog kletsnat bij. Christophe Laporte, een ploegmaat van Van Aert, zette even na half zes de snelste tussentijd op de klok. De Fransman leek op weg naar een verrassing, tot in een linkerbocht zijn fiets onder hem weggleed en hij ten val kwam. Dat hij de snelste tussentijd neerzette, gaf echter aan dat de strijd om de etappezege in Kopenhagen nog niet was beslist.

Yves Lampaert verrast en pakt de kop

Adam Yates was de laatste van de favorieten voor de eindzege op het parcours. De troefkaart van INEOS Grenadiers werkte een degelijke tijdrit af en gaf achttien seconden toe op Van Aert. Even later was Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl) aan een goede chronorit bezig. De tweevoudig Belgisch kampioen was aan het tussenpunt nog iets langzamer dan Van Aert, maar draaide aan de finish verrassend genoeg de rollen om! De 31-jarige hardrijder tikte af op 15:17 seconden, was daarmee vier seconden sneller dan zijn landgenoot en nam de koppositie over.

Veel renners bleken verkeerd te hebben gegokt met de weersomstandigheden, want juist in het laatste uur droogde het wegdek iets op. In deze omstandigheden werkte Dylan Teuns (Bahrain Victorious) een degelijke tijdrit af, maar gaf wel twintig seconden toe op Lampaert. De ene na de andere renner beet de tanden stuk op de toptijd. Toen ook de laatste mogelijke bedreiger van de tijd van Lampaert, Tom Pidcock (INEOS Grenadiers), tekort kwam, was de buit binnen voor de 31-jarige West-Vlaming.