Tour 2022: Yves Lampaert profiteerde in tijdrit optimaal van Specialized-regenband

De ‘gekke flappen’ onder zijn helm had Yves Lampaert tijdens de tijdrit niet, wel een stel regenbanden van fietsleverancier Specialized die hem veilig door de Kopenhaagse straten loodsten. “Pas sinds dit jaar hebben we die Rapid Air Turbo Wet Tyre”, vertelt mecanicien Nicolas Coosemans. “Renners voelen zich ermee een stuk comfortabeler.”

Op een technisch stukje van 700 meter reed Yves Lampaert (zie tweet onder) gisteren maar liefst drie seconden sneller dan Wout van Aert. Dat is best een verschilletje op zo’n kort afstand. Nochtans is Van Aert geen sukkelaar in het bochtenwerk. Nam Lampaert dan zó veel meer risico?

Navraag leert ons dat Quick-Step-Alpha Vinyl, net als andere teams die Specialized als partner hebben, met een specifieke regenband reden. “Sinds begin dit jaar beschikken we over de Rapid Air Turbo Wet Tyre “, zegt hoofdmecanicien Nicolas Coosemans. “Het profiel van die regenband is identiek aan het profiel van onze ‘droge’ band, alleen het rubber is anders.”

Zachter rubber

“Om het zo eenvoudig mogelijk uit te leggen: aan de zijkant van een gewone band zit een harde rubber bovenaan en een zachtere rubber aan de zijkant, zodat je vlot bochten kan nemen. De regenband bestaat zowel bovenaan als op de zijkant uit dat zachte rubber. Je ziet echt geen verschil maar het is er wel.”

Fabio Jakobsen was er vorige week ook al lovend over tijdens het NK op en rond de VAM-berg “Het levert de renners sowieso ook een mentaal voordeel”, zegt Coosemans. “Waardoor je je comfortabeler voelt en je net iets sneller door de bochten durft te gaan als de weg er nat bij ligt.”

Ook de andere teams die Specialized als partner hebben, maken er sinds dit jaar gebruik van. “Maar iedereen zoekt natuurlijk naar innovaties. Daar moeten we ons geen illusies over maken. Alles ligt zo kort bijeen. Maar deze band heeft Yves gisteren in elk geval wel geholpen.”

Op dit technische stuk van 710m wint @yveslampaert 3 seconden op @WoutvanAert die daar vermoedelijk net iets minder risico nam. #TDF2022 pic.twitter.com/xfI4SZ0KWp — Christophe Diels (@denbokkerijder) July 1, 2022