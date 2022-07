Tour 2022: Wout van Aert krijgt pech op weg naar ploegbus en geeft groene trui aan fan

Wout van Aert had genoeg te vieren na de bergetappe naar de Col du Granon in de Tour de France, want zijn ploegmaat Jonas Vingegaard sloeg er een dubbelslag. Op weg naar de ploegbus, die onderaan de berg stond, kreeg de Belg echter pech. En dat zorgde voor een mooi gebaar van Van Aert.

Na de podiumceremonie, waar de kopman van Jumbo-Visma zich moest melden voor zijn groene trui, daalde Van Aert af naar de ploegbus van Jumbo-Visma. Zijn tubeless band ging namelijk lek en daarop werd deze automatisch afgedicht door vloeibare lekbescherming. Maar toch had Van Aert hulp nodig van een fan. “Ik heb daarna mijn groene trui van het podium aan een fan gegeven die mij ‘levensreddende’ lucht gaf voor mijn band. Het was vandaag een goede dag”, lacht Van Aert.

Ook een betrokken fan deelde het verhaal op social media. “Mijn broer reed lek, dus stopten we aan de kant om de binnenband te vervangen. En wie stopt er vijf minuten later? Wout van Aert. Ik zei dat er vloeistof uit zijn wiel kwam en daarop vroeg hij naar een fietspomp. Een Engelsman gaf hem die, waarna Wout zei: trek mijn groene trui maar uit, die is voor jou. De les van vandaag? Dat je als eerste een fietspomp aan Wout moet geven. Misschien geeft hij dan een waanzinnig erfstuk terug.”

Little mechanical in the downhill of Col de Granon. Luckily the sealing in my @vittoriatyres tubeless tyre did his work. I swapped my green podium jersey with an unknown fan for some ‘life-saving’ air. Today was a good day 😎 https://t.co/kdyZxb01Oj

