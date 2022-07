Tour 2022: Van Aert verslaat Matthews en Pogacar in heuvelrit naar Lausanne

Wout van Aert heeft de achtste etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg versloeg Michael Matthews en Tadej Pogacar op de lastige aankomst in Lausanne. Pogacar verstevigt, dankzij de bonificatieseconden aan de streep, zijn leiding in het algemeen klassement.

Na Denemarken, Frankrijk en België, trok de Tour de France op dag vier naar het vierde land van deze editie. Vanuit het Franse Dole zette het peloton namelijk koers naar het Zwitserse Lausanne. De renners kregen een 184 kilometer lange heuvelrit voorgeschoteld. Op de route lagen vier korte bergjes van tussen de drie en vijf kilometer. Een kleine vijftig kilometer van het eind rondden de renners de top van de voorlaatste helling.

De finishstreep was vervolgens getrokken op de Côte du Stade Olympique. Deze 4,8 kilometer lange klim kent in de voorlaatste kilometer een piek tot 12%. Door een korte afdaling halverwege het heuveltje komt het gemiddelde uit op 4,6%.

Geletruidrager Pogacar betrokken bij valpartij

Het peloton vertrok iets na één uur ’s middags vanuit Dole met 170 renners, twee minder dan er gisteren gefinisht waren. Vegard Stake Laengen, uit het team van geletruidrager Tadej Pogacar, en Geoffrey Bouchard verlieten beiden de wedstrijd na een positieve coronatest. De overgebleven renners reden er in de vlakke openingsfase niet minder hard om: na het startschot zat het tempo erin door meerdere demarrages van coureurs die in de vlucht van de dag wilden komen.

Aanvankelijk zagen we een groepje van vier met bolletjestruidrager Magnus Cort een stukje voor het peloton uitrijden, maar zij kregen niet de ruimte. Later deden Mattia Cattaneo (Quick-Step Alpha Vinyl), Fred Wright (Bahrain Victorious) en Frederik Frison (Lotto Soudal) een poging. Toen ze zo’n twintig seconden voorlagen, was er in het peloton een massale valpartij. Het grootste slachtoffer daarvan was Kevin Vermaerke, die de wedstrijd moest verlaten. Verder gingen onder anderen Nairo Quintana, Maximilian Schachmann, Ben O’Connor én geletruidrager Tadej Pogacar tegen de grond.

Drie koplopers

Pogacar kon al snel weer terugkeren. Dat was te danken aan de hulp van zijn ploeggenoten, maar kwam ook door het feit dat er in het peloton gewacht werd. Hoewel vooral Taco van der Hoorn en Quin Simmons de oversteek naar de drie koplopers nog wel wilden maken, werd de boel uiteindelijk stilgelegd. De kopgroep kreeg daarmee de zegen. Cattaneo, Wright en Frison reden een voorsprong bijeen van drieënhalve minuut, maar daar bleef het bij. Cattaneo stond namelijk nog behoorlijk dicht in het klassement. De Italiaan van Quick-Step Alpha Vinyl begon de dag als 32ste, met een achterstand van tweeënhalve minuut op Pogacar.

In het peloton was het evenwel niet UAE Emirates dat controleerde. Jumbo-Visma en BikeExchange-Jayco waren de ploegen die het tempo bepaalden. Bij die eerste ploeg bereidden ze ook de tussensprint voor, waar groenetruidrager Wout van Aert nipt voorgegaan werd door Jasper Philipsen. De Belg liep wel weer wat verder uit op Fabio Jakobsen, die na Christophe Laporte als vierde van het peloton over de streep kwam. Even later was er in de kopgroep een stuk minder strijd om de bergpunten. Op de Côte du Marechet en Côte des Rousses zagen we geen gevecht.

Klap op kaak van Pinot

Met nog zeventig kilometer te gaan, had het trio nog ruim een minuut voorsprong. Op dat moment besloten ze echter een tandje erbij te zetten. Zodoende liepen ze weer uit naar twee minuten. Voor Frederik Frison ging het met nog zestig kilometer te gaan echter te hard, waardoor we twee koplopers overhielden. Zij rondden samen de top van de Col de Petrá Félix, de laatste gecategoriseerde klim voor de finale.

Op deze klim kende Thibaut Pinot de nodige pech. Eerst kwam hij ten val en nadat hij terugkeerde, kreeg hij per ongeluk een klap op zijn kaak van een verzorger. Een soigneur van Trek-Segafredo wilde een tasje geven aan een van zijn renners, maar raakte daarbij Pinot in zijn gezicht. De Fransman kon zijn weg na een kort oponthoud weer vervolgen.

Sprint met uitgedunde groep

In de afdaling en daarna werd het tempo in het peloton opgevoerd, waardoor Cattaneo en Wright snel van hun pluimen verloren. Wright wist uiteindelijk nog het langst stand te houden, maar ook de Brit werd in het eerste deel van de slotklim ingehaald door het peloton. Dat pak was voor de voet een tijdlang aangevoerd door Mathieu van der Poel, die zich opofferde voor Jasper Philipsen.

Eenmaal op de klim was er een aanval van Warren Barguil, maar zonder succes. Later kwam er een versnelling van BORA-hansgrohe. Lennard Kämna, die gisteren net naast de zege greep, bepaalde het tempo. Op 1,5 kilometer van de streep kwam er een overname van Rafal Majka. Uiteindelijk probeerde niemand het meer met een aanval en werd het een sprint. Daarin zat Wout van Aert enigszins opgesloten, maar toch wist hij er uiteindelijk uit te komen en Michael Matthews te remonteren. De Australier werd opnieuw tweede, voor Tadej Pogacar.