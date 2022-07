Tour 2022: Warren Barguil gaat niet meer van start na positieve coronatest

Warren Barguil van Arkéa Samsic verschijnt niet aan de start van de dertiende etappe van de Tour de France. De Franse klimmer testte positief op het coronavirus en verlaat daarom de wedstrijd.

Barguil is de eerste uitvaller in de ploeg van Arkéa Samsic, dat met Nairo Quintana, zesde in het algemeen klassement, en sprinter Hugo Hofstetter over nog meer speerpunten beschikt. In een korte verklaring laat het Franse team weten dat de andere zeven renners allemaal negatief testten op het coronavirus.

De positieve coronatest komt voor Barguil bovenop de blessures die hij overhield aan een val in de twaalfde rit naar Alpe d’Huez. In een afdaling ging de klimmer, die het rode rugnummer droeg nadat hij in de elfde rit tot strijdlustigste renner was uitgeroepen, tegen de grond en liep daarbij verwondingen op aan de heup en rechterschouder.

Uitvallers

Etappe 5

Etappe 6

Etappe 8

Etappe 9

Etappe 10

Etappe 11

Etappe 13