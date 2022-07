Tour 2022: Vingegaard op weg naar hoogste gemiddelde snelheid aller tijden

42,068 kilometer per uur, dat is de gemiddelde snelheid waarmee geletruidrager Jonas Vingegaard de eerste negentien etappes van de Tour de France aflegde. De Deen lijkt daarmee af te stevenen op een nieuw snelheidsrecord. Het vorige record stond op naam van Lance Armstrong.

De voorlopig snelste Tour allertijden was die van 2005. Armstrong, die in Parijs als winnaar gehuldigd werd, legde 3592,5 kilometer af in 86 uur, 15 minuten en 2 seconden. Dat komt neer op een gemiddelde snelheid van 41,654 kilometer per uur.

Het peloton, met klassementsleider Vingegaard, heeft deze Tour nog twee etappes te gaan. Een daarvan is een 40,7 kilometer lange tijdrit van Lacapelle naar Marival, de andere de traditionele slotrit met finish op de Champs-Élysées. Vorig jaar werd de laatste etappe verreden met een gemiddelde van 40.748 kilometer per uur, het jaar ervoor met 42.18 kilometer per uur.

De volledige Tour de France van 2021, die gewonnen werd door Tadej Pogacar, werd afgelegd met een gemiddelde snelheid van 41.17 kilometer per uur. In 2020 ging het om 40,220 kilometer per uur.