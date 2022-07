Tour 2022: Victor Lafay stapt af in dertiende etappe

De Tour de France zit erop voor Victor Lafay. De Fransman van Cofidis kende een moeizame ronde, waarin hij vaak te zien was in de achtergrond van de koers. Ook in de lastige dertiende etappe naar Saint-Étienne moest Lafay meermaals de rol lossen in het peloton.

De opgave van Lafay betekent de negentiende uitvaller in deze Tour de France. Eerder deze vrijdag moest ook Warren Barguil opgeven. De klimmer van Arkéa-Samsic kon in de etappe naar Saint-Étienne niet meer van start gaan vanwege een coronabesmetting.

Malheureusement, @victorlafay a été contraint à l'abandon sur la route en direction de St Etienne. Récupère bien Victor, on se revoit vite pour de nouvelles belles victoires 👊#TDF2022 📸 @MathildeLAzou pic.twitter.com/ztHEqAFWX8 — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) July 15, 2022

Uitvallers

Etappe 5

Etappe 6

Etappe 8

Etappe 9

Etappe 10

Etappe 11

Etappe 13