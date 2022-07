Tour 2022: Twee renners moeten nader worden onderzocht na coronatests

Alle coronatests die gisteren zijn uitgevoerd bij de renners in de Tour de France waren negatief, met uitzondering van twee renners voor wie aanvullend onderzoek is vereist. Dat laat de UCI in een persbericht weten. Beide betrokken renners staan niet in de top 20 van het klassement.

De twee renners voor wie een aanvullend onderzoek is vereist, zijn volledig asymptomatisch. Wel zijn beide renners in isolatie gegaan om de andere renners te beschermen. Een definitief besluit over hun deelname aan de rest van de wedstrijd wordt morgenochtend, voor aanvang van de rit tussen Carcassonne en Foix, genomen door de betrokken partijen.

Sinds deze week is het rennerskwartier in de Tour enkel nog toegankelijk voor vertegenwoordigers van de UCI, teampersoneel en personeel van de wedstrijdorganisatie. “De UCI herinnert alle deelnemers eraan dat de regels die de afgelopen twee jaar in het belang van ieders gezondheid en veiligheid zijn ingevoerd, nog steeds van toepassing zijn.”

Het gaat onder meer om de verplichting een mondmasker te dragen, voldoende fysieke afstand te bewaren en de handen regelmatig te desinfecteren.

Positieve coronatests

De Tour de France raakte al verschillende renners kwijt vanwege het coronavirus. George Bennett, Vegard Stake Laengen (UAE Emirates), Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), Guillaume Martin (Cofidis), Magnus Cort (EF-EasyPost), Warren Barguil (Arkéa-Samsic), Simon Clarke (Israel-Premier Tech) en Luke Durbridge (BikeExchange-Jayco) gaven al op na positieve coronatests.