Tour 2022: Trek-Segafredo gaat voor ritzeges met Mads Pedersen, Bauke Mollema en Jasper Stuyven

Trek-Segafredo heeft bekendgemaakt welke acht renners vrijdag aan de start staan van de 109e Tour de France. De formatie gaat met onder anderen Mads Pedersen, Bauke Mollema en Jasper Stuyven voor minstens een etappezege in de Tour.

Minstens een etappezege is dus het doel, maar sportdirecteur Kim Andersen denkt dat er meer in het vat zit voor zijn ploeg. “Het is een duidelijk doel voor het team en voor Mads om voor de ritten in Denemarken te gaan. Eerst zal hij proberen een supertijdrit te rijden in Kopenhagen, en daarna kunnen we proberen om wat bonificaties te pakken als de gele trui binnen bereik is.”

Ook de vijfde rit is een doel voor de ploeg, als het peloton tussen Lille en Arenberg maar liefst elf kasseistroken voor de wielen krijgt. “We hebben twee grote renners voor de vijfde etappe op de kasseien: Jasper en Mads. Daarna gaan we proberen om in alle ontsnappingen te zitten, en we hebben slimme renners die weten hoe ze vanuit deze positie kunnen winnen.”

Pedersen gaat op voor zijn derde Tour de France. De Deen was in 2020 al een paar keer dicht bij de zege, maar winnen deed hij nog niet. Voor Mollema wordt het zijn twaalfde Tour. De kersverse Nederlands kampioen tijdrijden won in 2017 de Touretappe naar Le Puy-en-Velay en in 2021 de rit naar Quillan, allebei na een lange solo.

Kirsch en Simmons debuteren in de Tour

Voor Stuyven wordt het zijn zesde deelname aan de Tour de France. De Belgische renner reed al een handvol podiumplaatsen bij elkaar, maar slaagde er tot op heden nog niet in een rit te winnen. Ook Giulio Ciccone, Toms Skujiņš en Tony Gallopin hebben al de nodige Tourervaring. Alex Kirsch en Quinn Simmons gaan op voor hun eerste Ronde van Frankrijk.

De Tour de France staat op de kalender voor 1-24 juli.