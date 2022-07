Tour 2022: Pinot krijgt per ongeluk klap op kaak van verzorger Trek-Segafredo

Een onfortuinlijk en vooral pijnlijk moment voor Thibaut Pinot: de Fransman kreeg op de Col de Petrá Félix, de voorlaatste beklimming van de Touretappe naar Lausanne, een klap op zijn kaak van een verzorger van Trek-Segafredo. De soigneur wilde een tasje geven aan een van zijn eigen renners, maar raakte daarbij per ongeluk ook Pinot.

Pinot moest na het incident even afstappen, maar kon zijn weg wel weer vervolgen. Het zat Pinot sowieso al niet mee op de Col de Petrá Félix. Op het moment dat hij in zijn gericht geraakt werd, was hij net teruggekeerd van een eerdere valpartij. De klimmer van Groupama-FDJ, die deze Ronde van Frankrijk voor ritwinst en de bollen gaat, moest in de afdaling van de beklimming alleen in de achtervolging op het peloton.

Auw! Thibaut Pinot krijgt onbedoeld een vuist van een verzorger in het gezicht. #TDF2022 pic.twitter.com/nTup21CNW1 — Sporza 🚴 (@sporza_koers) July 9, 2022