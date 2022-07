Tour 2022: Tadej Pogacar verslaat Jonas Vingegaard op La Planche des Belles Filles

Tadej Pogačar heeft net als in 2020 de Tour de France-etappe naar La Planche des Belles Filles gewonnen. Destijds deed hij het in een tijdrit, nu zegevierde de kopman van UAE Emirates in de sprint met de klassementsrenners. Hij klopte op de streep Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma. Primož Roglič was derde. Lennard Kämna maakte deel uit van de vlucht en leek op weg naar de overwinning, maar werd vlak voor de finish bijgehaald en moest genoegen nemen met de vierde plaats.

Na de Grand Départ door Denemarken, een rustdag en drie dagen door Noord-Frankrijk – met een korte uitstap naar België – was de Tour de France toegekomen aan de eerste aankomst bergop. In de zevende etappe koerste het peloton van Tomblaine, een voorstad van Nancy, door de Vogezen naar La Super Planche des Belles Filles. De beruchte berg werd voor de zesde keer beklommen in de Tour, maar het werd pas de tweede maal dat de renners doorreden naar de top op 1140 meter. Aan het eind van de zware klim moesten stijgingspercentages tot 24% worden bedwongen.

Met Tadej Pogačar in de gele trui werd het 172 renners tellende peloton – intussen was de Tour vier man kwijt – op gang gebracht. De kopman van UAE Emirates kende een stroef begin van deze rit, want in de neutralisatie moest hij twee keer stoppen vanwege pech. Toen hij zijn plaats in het grote pak weer had ingenomen, kon de rit beginnen. Het ging meteen erg hard en diverse renners probeerden weg te komen. Mikkel Honoré van Quick-Step Alpha Vinyl reed korte tijd vooruit, maar na tien kilometer was alles weer samen.

Geschke aanstichter van omvangrijke vlucht

Het bleef lang onrustig en hard gaan, en geen van allen raakte echt weg. Na veertig kilometer viel Simon Geschke (Cofidis) aan en de Duitser pakte een gaatje. Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) ging in de tegenaanval en sloot aan bij de klimmer. De Italiaanse tempobeul bleef echter niet lang van voren, zette zich op een gegeven moment recht en liet zich inlopen. Daardoor bleef Geschke met een kleine voorsprong als enige voorop. Na 51 kilometer kwam een omvangrijke ontsnapping tot stand met daarin elf renners.

Geschke bleef vooruit en zag Vegard Stake Laengen (UAE Emirates), Lennard Kämna, Maximilian Schachmann (beiden BORA-hansgrohe), Kasper Asgreen (Quick-Step Alpha Vinyl), Imanol Erviti (Movistar), Dylan Teuns (Bahrain-Victorious), Mads Pedersen, Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Luke Durbridge (BikeExchange-Jayco) en Cyril Barthe (B&B Hotels-KTM) aansluiten. Dat Teuns en Ciccone deel uitmaakten van de kopgroep was opmerkelijk, want in 2019 waren ze al eens eerste en tweede in een Touretappe naar La Super Planche des Belles Filles.

Magnus Cort (EF Education-EasyPost) en Michael Woods (Israel-Premier Tech) probeerden het in de tegenaanval, en ook Mikaël Cherel (AG2R) en Kobe Goossens (Intermarché). Maar zij raakten niet meer bij de kopgroep, die twee minuten wegreed bij het peloton. Zo kreeg Schachmann het geel in het vizier; de Duitser was op de 23e positie, op 2:07 minuten, het best geklasseerd van de kopgroep. De samenwerking tussen de vluchters was niet optimaal. Stake Laengen bleef achterin de groep hangen, want zijn ploegmaats UAE Emirates controleerden in het peloton.

Kopgroep breekt op eerste klim van de dag

De Noorse hardrijder liet zich even later lossen, om zijn ploeggenoten te gaan helpen. De overige tien vluchters kwamen na 101,2 kilometer door aan de tussensprint in Gérardmer, waar Wout van Aert en Fabio Jakobsen ook nog enkele punten pakten in de strijd om de groene trui. Dan volgde al heel snel de eerste klim, de Col de Grosse Pierre. Kämna en Schachmann versnelden en alleen Durbrige kon aanvankelijk volgen. Door deze versnelling moest Ciccone eraf; de Italiaan had niet zijn beste klimbenen.

Kämna, Schachmann en Durbridge zagen even later Geschke en Teuns oversteken. Geschke was als eerste boven op de Grosse Pierre, voor Kämna. Het peloton volgde intussen op drie minuten. De achteropgeraakte Erviti en Barthe gaven niet op en sloten in aanloop naar de tweede klim, de Col des Croix, weer van voren aan. Daar kwam Geschke voor de tweede keer als eerste voorbij aan de bergsprint. Daarna was het nog 33 kilometer naar de voet van de gevreesde slotklim, de klim naar het ‘plateau van de mooie meisjes’.

Het peloton versnelde langzaam maar zeker, waardoor de voorsprong van de overgebleven zeven vluchters begon terug te lopen. Op de Col de la Chevestraye, de laatste niet-gecategoriseerde klim voor de slotklim, was het verschil teruggelopen tot onder de twee minuten. Teuns trok eens door, maar de rest van de kopgroep volgde. Erviti liet zich afzakken naar de volgwagen om wat bidons voor zijn ploegmaats op zak te steken, en zette zich dan recht om zich te laten opslokken door het peloton.

Kämna versnelt aan de voet van de slotklim

Kämna, Schachmann, Geschke, Teuns, Durbridge en Barthe begonnen met een voorgift van ruim een minuut aan de zeven kilometer lange slotklim (gemiddeld 8,7 procent, maximaal 24 procent in de deels onverharde slotkilometer). Schachmann knapte in de kopgroep het vuile werk op voor zijn ploeggenoot Kämna. Toen de klim begon, zat het werk van Schachmann erop en versnelde Kämna. Geschke, Teuns en Durbridge konden met de Duitser mee; behalve Schachmann moest ook Barthe lossen.

De aanval van Kämna werd beantwoord door Geschke, die met nog zes kilometer te gaan alleen verder ging. Kämna zette zich aanvankelijk in het wiel van Teuns, maar sprong op vijf kilometer van de streep naar zijn landgenoot toe. Daardoor kregen we twee Duitsers aan de leiding. Kämna overzag de situatie even en reed op vier kilometer van de aankomst Geschke eraf. In het peloton gingen de mindere klimmers er bij bosjes af en bleef een groep favorieten, onder leiding van UAE Emirates, over.

Het was in de laatste vier kilometer Kämna tegen de ‘rest’. De voorsprong van de Duitser op de groep-gele trui bedroeg op dat moment vijftig seconden en die wist hij knap vast te houden. Op 500 meter van de streep versnelde Pogačar en hij bracht de groep klassementsrenners steeds dichter bij de koploper. Op de steile gravelwegen ging Jonas Vingegaard hard aan en de Deen leek op weg naar de zege, maar Pogačar wist nog terug te komen en de zege voor de neus van de renner van Jumbo-Visma weg te kapen.

Pogačar deed goede zaken voor het klassement, waar hij vanzelfsprekend aan de leiding bleef; hij streek tien seconden bonificatie op en pakte op bijna iedereen – behalve Vingegaard – tijd aan de streep. De Deen staat tweede in het klassement op 35 seconden. Geraint Thomas is derde op een minuut en tien seconden. Adam Yates en David Gaudu maken de top vijf compleet.