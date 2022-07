Tour 2022: Romain Bardet kampt met kniepijn na val in rit naar Lausanne

Romain Bardet was zaterdag een van de slachtoffers van de valpartij in de beginfase van de achtste etappe naar Lausanne. De renner van Team DSM kon zijn weg wel vervolgen en kwam de rit ook zonder tijdsverlies door, maar is toch niet helemaal ongeschonden uit de strijd gekomen.

Bardet liet voor de start van de negende rit weten dat hij last heeft van zijn knie. “Ik heb last van mijn knie, maar ik hoop dat het goed komt. Ik maak me momenteel nog geen zorgen, maar het is niet geweldig. Ik zal proberen om mijn weg te vervolgen, maar het is wel moeilijk.”

De beginfase van de achtste etappe van de Tour de France werd ontsierd door een grote valpartij. Kevin Vermaerke was het grootste slachtoffer, de renner van Team DSM moest de wedstrijd verlaten, maar ook meerdere klassementsrenners gingen tegen de vlakte. Bardet, Rigoberto Urán, Nairo Quintana, David Gaudu en Tadej Pogačar gingen tegen de grond, maar konden hun weg wel vervolgen.

Bardet eindigde in Lausanne in het eerste groepje met daarin de belangrijkste klassementsrenners, waardoor hij in het algemeen klassement ook nog altijd zesde staat. Zijn achterstand op leider Pogačar bedraagt na acht etappes 1m36s.