Tour 2022: Rigoberto Urán heeft last van elleboog en rug na valpartij

De beginfase van de achtste etappe van de Tour de France, met aankomst in Lausanne, werd ontsierd door een grote valpartij. Kevin Vermaerke was het grootste slachtoffer, de renner van Team DSM moest de wedstrijd verlaten, maar ook meerdere klassementsrenners gingen tegen de vlakte. Zo ook Rigoberto Urán, de kopman van EF Education-EasyPost.

De 35-jarige Urán stapte na zijn valpartij wel weer snel op de fiets en wist niet veel later weer terug te keren in het peloton. De Colombiaan kwam in Lausanne uiteindelijk als 29ste over de streep, op elf tellen van ritwinnaar Wout van Aert, en verloor zo toch wat seconden op zijn rechtstreekse concurrenten voor de algemene rangschikking. Urán staat voorlopig 16e in het klassement, op 3m24s van geletruidrager Tadej Pogačar.

De nummer twee van de Tour van 2017 kwam zeker niet ongeschonden aan de finish. “Mijn elleboog en rug zijn flink geraakt”, citeert sportkrant Marca. “Het was een zware dag en dat is nooit prettig. Het is nu eerst afwachten hoe ik de nacht zal doorkomen, aangezien de pijn vaak na een uur of twaalf komt. Het gaat, gezien de omstandigheden, nog prima. Ik voel me alleen wel gebutst en hoop dat ik snel kan herstellen.”

Overige klassementsrenners komen met de schrik vrij

Uran was zeker niet de enige renner die viel. Onder anderen Tadej Pogačar, Maximilian Schachmann, Nairo Quintana, David Gaudu, Romain Bardet en Ben O’Connor, die eerder deze Tour ook al onderuit ging, behoorden tot de pechvogels. Pogačar, Quintana, Gaudu en Bardet kwamen met de schrik vrij. Schachmann (meerdere schaafwonden op het gezicht) en O’Connor (heupblessure) waren minder gelukkig, maar konden hun weg eveneens vervolgen.