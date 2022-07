Tour 2022: Pierre Rolland kampt met bronchitis, maar zet door

Verwacht in de aankomende bergetappes geen wonderen van Pierre Rolland. De ervaren klimmer van B&B Hotels-KTM kampt namelijk met bronchtis en hoopt de komende ritten vooral te overleven. “Ik hoop op verbetering de komende dagen”, laat Rolland weten via social media.

De 35-jarige Fransman kreeg afgelopen zaterdag, tijdens de etappe naar Lausanne, voor het eerst last van bronchitis en de situatie is er sindsdien niet rooskleuriger op geworden. “Ik heb me regelmatig laten testen op corona, maar de uitslagen zijn voorlopig negatief. Ik word goed in de gaten gehouden door onze ploegarts en ik hoop de komende dagen op verbetering.”

“In de rit naar Lausanne werd ik voor het eerst geconfronteerd met bronchitis en de pijn is sindsdien wel verergerd. In de rit voor de tweede rustdag had ik het echt moeilijk. Het ging van bij de start ontzettend hard, maar ik was in staat om te overleven in de gruppetto”, aldus Rolland, die echter niet van plan is om zomaar de handdoek te gooien. “Ik ben klaar om af te zien in de Alpen. Ik zal doorgaan en hoop het vol te houden, in de hoop dat het een keer weer de goede kant opgaat.”

Rolland etaleerde in aanloop naar zijn dertiende Tour nog een goed vormpeil. In het Critérium du Dauphiné was hij bijna elke dag in de aanval, eindigde hij als tweede in de rit naar Gap en werd hij aan het einde van de ronde gehuldigd als winnaar van het bergklassement.