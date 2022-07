Tour 2022: Nathan Van Hooydonck niet van start in tijdrit vanwege familieomstandigheden

Nathan Van Hooydonck zal Parijs niet halen. De Belg van Jumbo-Visma verlaat de Tour vanwege familieomstandigheden en gaat dus niet van start in de individuele tijdrit van zaterdag. Dat meldt zijn ploeg op sociale media.

“Helaas, Nathan Van Hooydonck zal vandaag niet starten vanwege familieomstandigheden”, staat er in het bericht van Jumbo-Visma. Van Hooydonck is de derde renner van het Nederlandse team die uit de Tour stapt. Eerder gaven Steven Kruijswijk en Primoz Roglic op. Geletruidrager Jonas Vingegaard heeft groenetruidrager Wout van Aert, Christophe Laporte, Tiesj Benoot en Sepp Kuss nog bij zich.

Unfortunately, @NVHooydonck will not start today due to family circumstances.

All the best, Nathan! ❤️ pic.twitter.com/7cBA1iEMjp

