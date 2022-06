Tour 2022: Movistar presenteert ploeg rond kopman Mas

Update

Enric Mas kent zijn ploeggenoten voor de komende Tour de France. De 27-jarige klimmer is de uitgesproken (klassements)kopman van Movistar. Mas eindigde vorig jaar nog als zesde in de Tour, in 2020 was hij zelfs vijfde.

De Spanjaard is, als we kijken naar zijn uitslagen van de voorbije maanden, niet bezig aan het beste seizoen uit zijn carrière. Er zijn echter verzachtende omstandigheden: Mas heeft namelijk al zijn portie pech gehad. In Tirreno-Adriatico en de Ronde van het Baskenland deed hij volop mee voor het podium, maar kwam hij op ongelukkige wijze ten val.

Ook in het Critérium du Dauphiné, voor Mas een laatste voorbereidingskoers op de Tour, moest hij opgeven na een valpartij. De ronderenner is echter volledig hersteld en zal in de Tour de klassementshonneurs waarnemen. Mas zal nu in zijn eentje de kar moeten trekken, aangezien de afscheidnemende Alejandro Valverde zich volledig richt op zijn (laatste) Vuelta a España.

Oliveira op tijd hersteld van coronabesmetting

Mas zal de komende weken aan de zijde koersen van Carlos Verona, ritwinnaar in het Critérium du Dauphiné, Matteo Jorgenson, Nelson Oliveira, Albert Torres, Gregor Mühlberger, Gorka Izagirre en Imanol Erviti. De Portugese sportkrant A Bola maakte vandaag overigens nog gewag van een positieve coronatest van Nelson Oliveira, maar Movistar heeft inmiddels laten weten dat de Portugees gewoon kan deelnemen aan de Tour.

De Tour de France staat voor 1-24 juli op de kalender.