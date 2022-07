Tour 2022: Mollema kijkt voor Alpe d’Huez-rit al met schuin oog naar komende dagen

Geen Bauke Mollema in de vroege vlucht, tijdens de elfde etappe van de Tour de France. De Nederlander gaf vanochtend voor de start al aan dat men hem niet per se van voren hoefde te verwachten in de rit naar Alpe d’Huez, de ‘Nederlandse Berg’. “Ik weet niet of dat vandaag realistisch is voor mij”, zei de renner van Trek-Segafredo tegen de NOS.

Mollema liet daarbij doorschijnen dat hij meer mikt op de komende dagen. “Aan de ene kant zou ik vandaag wel mee willen zitten, maar ik weet ook dat er dan waarschijnlijk andere goede klimmers meezitten, waardoor het op de lastig wordt op de laatste beklimming. Dus of het echt zinvol is om mee te zitten? Dat is even de vraag. Zeker met het oog op morgen en overmorgen, wat misschien andere dagen zijn voor de ontsnapping.”

De Nederlander klaagde eerder deze Tour over keelpijn en een minder gevoel, maar heeft inmiddels de stijgende lijn te pakken. “De afgelopen dagen is het niet slechter geworden, eerder wat beter. Gisteren heb ik op de laatste klim niet heel veel meer afgezien. Op de Galibier had ik het even wat zwaarder. Maar ik herstel wel goed, hopelijk is dat een goed teken.”

“Het gaat niet heel slecht”, had hij even daarvoor al gezegd. “Het is niet zo dat ik extreem zit af te zien of dat ik moeite heb om de bus te volgen, maar ik merk wel dat er bergop flink wat renners sterker zijn. Tot nog toe ben ik ook nog niet erg gelukkig geweest met het meezitten met de juiste ontsnapping.”