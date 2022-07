Tour 2022: Marc Soler is derde ploegmaat van Tadej Pogacar die uitvalt

Voor Marc Soler is de Tour de France in de zestiende etappe tot een einde gekomen. In de eerste helft van de rit tussen Carcassonne naar Foix moest de Spaanse klimmer van UAE Emirates het peloton laten gaan. Hij was ziek en zou de tijdslimiet niet halen. Het is al de derde ploegmaat van Tadej Pogačar, tweede in het klassement, die uitvalt.

Soler moest na bijna twee uur koers het peloton laten gaan. De klimmer was duidelijk ziek en liet de medische wagen bij zich komen nadat hij had overgegeven. Zijn achterstand liep langzaam maar zeker op en uiteindelijk haalde hij de tijdslimiet niet.

Het was al de derde renner van UAE Emirates die uitviel in de Tour de France. Eerder raakte de ploeg van Tadej Pogačar, tweede in het klassement, Vegard Stake Laengen en George Bennett kwijt na positieve coronatests.

Marc Soler aura honoré le #tdf2022 jusqu'au bout. 15 minutes hors délai, Pogacar perd un nouvel équipier #lesRP pic.twitter.com/OCXezoJ5GM — Florian Pigeon (@Flopigeon) July 19, 2022

