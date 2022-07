Tour 2022: Mads Pedersen sterkste vluchter in overgangsrit naar Saint-Étienne

Mads Pedersen heeft de lastige dertiende etappe van de Tour de France gewonnen. De Deen van Trek-Segafredo maakte deel uit van een sterke kopgroep en was na 192,6 kilometer als eerste aan de finish in Saint-Étienne. Hij bleef Fred Wright en Hugo Houle voor. In het peloton, waarin gele trui Jonas Vingegaard niet in de problemen kwam, waren de sprintersteams niet in staat om het gat te dichten.

Na twee loodzware Alpenetappes hadden nog veel renners pijn in de benen, maar een grote groep zag ook kansen op succes vanuit de ontsnapping. Het duurde daarom heel lang voor een kopgroep ontstond. Na 30 kilometer reden Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), Stefan Küng (Groupama-FDJ) en Matteo Jorgenson (Movistar) weg op de Côte de Brié, maar achter de drie hardrijders viel het niet stil.

Een groep met Mads Pedersen, Quinn Simmons (beiden Trek-Segafredo), Fred Wright (Bahrain Victorious) en Hugo Houle (Israel-Premier Tech) wist nog de oversteek te maken. EF-renner Owain Doull belandde daarachter in de traditionele chasse patate, want het gat met de zeven koplopers liep al snel op tot twee minuten.

Sprintersploegen zetten zich op kop

Voor Alpecin-Deceuninck, Lotto Soudal en Team DSM was dat het teken om te gaan achtervolgen. Die ploegen hadden vertrouwen in hun rappe mannen Jasper Philipsen, Caleb Ewan en Alberto Dainese en brachten het verschil terug tot 1.30 minuut. Op de lastige Col de Parménie (5,1 km aan 6,6%) kwam daar echter weer een minuut bij.

En plots waren er waaiers op de open vlaktes na dat klimmetje, maar geen enkele ploeg wilde daarvan echt profiteren. Door de nervositeit ging het tempo wel de hoogte in. Het gat tussen de kopgroep en het peloton schommelde daardoor lang rond de anderhalve minuut. Bij de tussensprint in La Côte-Saint-André kwam Pedersen als eerste aan. In het peloton raapte groene trui Van Aert daar, zonder enige concurrentie, acht extra punten op.

De achtervolging kreeg een knauw toen Caleb Ewan ongelukkig ten val kwam. Hij was flink geschaafd, maar kon zijn weg vervolgen. Wel stopte Lotto Soudal met op kop rijden. Die plek werd daarna ingenomen door een helper van Fabio Jakobsen. De achtervolging van Ewan verliep niet zonder problemen, want hij kwam terecht in een groep gelosten, met daarin ook Peter Sagan.

Kopgroep krijgt de vrijgeleide, of toch niet?

Vijftig kilometer voor het einde leek de Côte de Saint-Romain-en-Gal (6,6 km aan 4,5%) een bepalende klim te worden. Veel sprinters overleefden die klim niet en ook de helpers op kop waren opgebruikt. Het tempo ging er daardoor compleet uit in het peloton, wat Ganna, Küng, Pedersen, Wright, Jorgenson en Houle – Simmons was ondertussen al gelost – een vrijbrief gaf om voor de ritzege te gaan.

Totdat… BikeExchange-Jayco op kop ging rijden in het peloton. Het verschil was op dat moment echter al opgelopen tot 3.30 minuut en veel sprinters waren al gelost, maar Dylan Groenewegen en Michael Matthews nog niet. Door de versnelling van BikeExchange-Jayco brak het peloton in stukken en werd het verschil teruggebracht tot 2.30 minuut.

Daarna stokte de achtervolging wat. De vijf koplopers begonnen met een voorsprong van 2.15 aan de laatste 20 kilometer richting Saint-Étienne. Maar daar bleef het bij. Jack Bauer en Amund Grøndahl Jansen gingen niet hard genoeg tegenover de sterke kopgroep. Het kalf was al verdronken toen BikeExchange-Jayco nog de put ging dempen. Vijftien kilometer voor de meet verdween het blauw van de voorgrond.

Strijd om de ritzege

Daardoor was het kijken naar de vijf koplopers. Pedersen viel aan op de ongecategoriseerde Côte de Sorbiers (1,9 km aan 4,4%) en reed weg met Wright en Houle. Zij reden al snel 20 seconden weg van Ganna, Küng en Jorgenson, die de grootste moeite hadden om dichterbij te komen.

Met een halve minuut voorsprong begonnen de drie koplopers aan de laatste drie kilometer. Wright wilde zijn medevluchters verrassen, maar Pedersen was attent. Ook een versnelling van Houle werd gecounterd door de Deen, die vertrouwde op zijn sprint. Pedersen ging die sprint-à-troix van ver aan en was een klasse apart. Wright werd tweede, Houle derde.

Een halve minuut later kwamen de geslagenen Küng, Jorgenson en Ganna over de meet in Saint-Étienne. Het peloton volgde ruim vijf minuten later en daar won Wout van Aert het sprintje om de zevende plaats (en om nog wat punten voor de groene trui) voor Florian Sénéchal en Luca Mozzato.