Tour 2022: Jumbo-Visma harkt meeste prijzengeld binnen in eerste week

Jumbo-Visma heeft in de eerste week van de Tour de France het meeste prijzengeld verdiend. De ploeg van Wout van Aert, Primož Roglič en Jonas Vingegaard harkte in de eerste negen etappes 82.140 euro binnen, ruim twee keer zoveel als nummer twee UAE Emirates. Astana-Qazaqstan is de nummer laatst; de Kazachse ploeg bracht tot op heden slechts 600 euro in het laatje.

Tour 2022: Overzicht prijzengeld na 9 etappes

1. Jumbo-Visma – 82.140 euro

2. UAE Emirates – 37.210 euro

3. Quick-Step Alpha Vinyl – 30.520 euro

4. INEOS Grenadiers – 23.780 euro

5. BikeExchange-Jayco – 23.620 euro

6. EF Education-EasyPost – 20.610 euro

7. Alpecin-Deceuninck – 15.830 euro

8. Israel-Premier Tech – 14.200 euro

9. Intermarché-Wanty-Gobert – 14.020 euro

10. AG2R Citroën – 13.770 euro

11. Cofidis – 11.750 euro

12. Trek-Segafredo – 8.930 euro

13. Groupama-FDJ – 8.880 euro

14. BORA-hansgrohe – 8.650 euro

15. TotalEnergies – 7.650 euro

16. Movistar – 5.170 euro

17. Bahrain Victorious – 5.120 euro

18. Arkéa-Samsic – 4.910 euro

19. Lotto Soudal – 4.290 euro

20. Team DSM – 3.850 euro

21. B&B Hotels-KTM – 3.700 euro

22. Astana-Qazaqstan – 600 euro

Totaal prijzengeld na 9 etappes: 349.200 euro