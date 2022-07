Tour 2022: Jumbo-Visma bevestigt dat gevallen Roglic van start gaat in rit naar Longwy

Primoz Roglic zal donderdag gewoon aan de start staan van de zesde etappe van de Ronde van Frankrijk, die de renners van Binche naar Longwy voert. De Sloveen kwam gisteren ten val in de kasseienrit naar Wallers-Arenberg, waarbij zijn schouder uit de kom schoot. Jumbo-Visma bevestigt aan Daniel Benson van VeloNews dat Roglic desondanks door kan.

Roglic kwam ten val op dertig kilometer van de streep, samen met onder anderen Caleb Ewan en Jack Haig. Laatstgenoemde heeft de wedstrijd moeten verlaten met een breuk in zijn polsgewricht. Bij Roglic schoot zijn schouder uit de kom, maar de 32-jarige renner van Jumbo-Visma zette deze er eigenhandig weer in. Vervolgens wist hij de finish te bereiken, maar dat was wel met een achterstand van meer dan twee minuten op zijn grote concurrent Tadej Pogacar.

