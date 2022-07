Tour 2022: Jonas Vingegaard verplettert Tadej Pogacar op Col du Granon en grijpt gele trui

Jonas Vingegaard heeft een spectaculaire bergetappe in de Tour de France met finish op de Col du Granon gewonnen en de macht gegrepen in het algemeen klassement. De Deen van Jumbo-Visma was na een uiterst vermakelijke rit van 151 kilometer, waarin Jumbo-Visma meermaals de aanval koos, als eerste boven op de steile Alpenklim. Tadej Pogačar kraakte vier kilometer onder de top, verloor meer dan twee minuten en stond zijn gele trui af aan Vingegaard.

Van Aert en Van der Poel

Als ware het de veldrit van Zonnebeke schoten Wout van Aert en Mathieu van der Poel uit de startblokken. Meteen sloegen de groene trui van Jumbo-Visma en de Nederlander van Alpecin-Deceuninck een gat. Met zijn tweeën kwamen ze voorbij de tussensprint, die al vroeg in de rit lag en waar Van Aert 20 punten opraapte. Achter de twee eeuwige rivalen waren meerdere demarrages, maar een definitieve kopgroep liet zeker 40 kilometer op zich wachten.

Achttien man sloten aan: Christophe Laporte (Jumbo-Visma), Maximilian Schachmann, Nils Politt (BORA-hansgrohe), Andrea Bagioli, Mattia Cattaneo (Quick-Step-Alpha Vinyl), Simon Geschke, Ion Izagirre (Cofidis), Mikaël Cherel (AG2R-Citroën), Kamil Gradek, Dylan Teuns (Bahrain-Victorious), Guillaume van Keirsbulck (Alpecin-Deceuninck), Jonas Rutsch (EF Education-EasyPost), Warren Barguil (Arkea-Samsic), Mads Pedersen, Tony Gallopin (Trek-Segafredo), Maciej Bodnar, Pierre Latour (TotalEnergies) en Krists Neilands (Israel-Premier Tech).

UAE Emirates vond dat goed, want Barguil was op ruim dertien minuten de best geplaatste. De voorsprong van de kopgroep liep op tot boven de acht minuten. Vanuit die kopgroep pakte Latour de meeste bergpunten op Lacets de Montvernier, voor bolletjestruidrager Geschke. Daarna was het wachten op de Col du Télégraphe (11,9 km aan 7,1%). Van der Poel was op dat moment al afgehaakt, hij had zich in de openingsfase opgeblazen en gaf niet veel later op.

Jumbo-Visma kiest vroeg de aanval

Op de Télégraphe werd de kopgroep flink uitgedund en ook in het peloton ging het hard; Tadej Pogacar moest het al snel doen met Marc Soler, Brandon McNulty en Rafal Majka als helpers. Ruim onder de top moest UAE in het defensief, want Tiesj Benoot en Primoz Roglic trokken ten aanval. De favorietengroep werd daardoor flink uitgedund, onder meer Lennard Kämna en Tom Pidcock moesten daar lossen.

Het plan-Jumbo-Visma werd in de afdaling voortgezet, want vroege vluchter Laporte had gewacht om een groepje met Roglic, Jonas Vingegaard, Pogacar en Geraint Thomas te gangmaken. Dat betekende dat Pogacar en Thomas al voor de Col du Galibier (17,5 aan 6,9%) geïsoleerd waren. Zeven minuten daarvoor waren Van Aert, Chérel, Schachmann, Geschke, Izagirre, Teuns, Barguil, Latour en Neilands al aan de Galibier begonnen.

Vingegaard en Roglic leggen Pogacar op pijnbank

Maar het vuurwerk gebeurde – met nog 60 (!) kilometer te gaan – bij de favorieten, waar Vingegaard aan de voet van de Galibier een eerst aanval plaatste, die Pogacar goed counterde. Vervolgens regende het demarrages van Roglic en weer Vingegaard, die telkens door de gele trui rechtgezet werden. Het tempo werd daarna wat gedrukt, waardoor de rest van de favorietengroep weer terug kon keren.

Vooraan werd het in de laatste zes kilometer onder de top een man-tegen-man-gevecht: Barguil reed solo weg van Geschke, Latour en Van Aert. Daarachter koos Jumbo-Visma opnieuw het offensief en dit weer had het team een overtal; Vingegaard en Roglic hadden Sepp Kuss en Steven Kruijswijk mee in een groep met ook Pogacar, Thomas, Bardet en Quintana. Maar toen Pogacar zelf de kop overnam, moest Roglic lossen.

Pogacar tegen Vingegaard

De gele trui trok stevig door en koos voor een tempo dat alleen Vingegaard kon volgen, maar de Deen nam niet over waardoor Bardet, Thomas en Kruijswijk konden terugkeren. Dat gebeurde vijf minuten achter Barguil, die solo over de top van de Galibier (het dak van de Tour op 2.629 meter) kwam en de Souvenir Henri Desgrange won.

Pogacar en Vingegaard reden vlak onder de top weer weg, al kwamen Bardet, Thomas, Quintana, Yates en Kruijswijk in de lange afdaling terug. Van Aert had zich ondertussen uit laten zakken. Hij koos er niet voor om te helpen in de groep-Vingegaard, maar in de groep-Roglic die ruim een minuut daarachter reed. In de vallei sloot die groep met Roglic, Vlasov, Gaudu en Pidcock terug aan.

Spektakel op de slotklim

Barguil begon met een voorsprong van 2.10 minuut op Geschke, Teuns en Latour aan de steile Col du Granon (11,3 km aan 9,2%). De groep met bijna alle favorieten volgde door beulswerk van Van Aert op 3.30 minuut aan de voet. Al meteen kwam Roglic weer in de problemen, waardoor voor hem een goed klassement definitief uit zicht raakte.

Majka, Pogacar, Vingegaard, Kruijswijk, Thomas, Yates, Bardet en Quintana bleven het langst bij elkaar. Een versnelling van Kruijswijk had weinig effect, want Majka hield de controle in handen achter de ontsnapte Quintana. Het zwaarste deel moest toen nog komen, want in de laatste zes kilometer ging het stijgingspercentage vaker richting en over de 10%. Op dat deel stortte Barguil, die wel de prijs voor de strijdlust kreeg, definitief in.

Bij de favorieten was het Bardet die de eerste serieuze aanval plaatste op de Granon. Een reactie bleef uit, tot Jonas Vingegaard demarreerde. Majka wilde het gat dichten, maar Pogacar kon hem niet volgen. De Sloveen stond, zeker vergeleken met Vingegaard, geparkeerd. De Deen had dat razendsnel door en plaatste op vier kilometer van de top een nieuwe versnelling. Hij ging op en over Quintana, op weg naar de gele trui.

Pogačar stort in en verliest bijna drie minuten

De stilgevallen Pogacar moest zelfs Thomas laten rijden en zag Vingegaard hem virtueel passeren in het klassement. De kopman van Jumbo-Visma kreeg boven de 2.000 meter vleugels en wist het verschil met Pogacar zelfs uit te diepen tot boven de twee minuten. De lijdensweg van de geletruidrager werd alsmaar groter toen ook Yates en Gaudu van hem wegreden.

Vingegaard hield zijn krachtige inspanning vol tot op de top. Pas na de finishstreep juichte hij voor zijn eerste ritwinst in de Tour de France ooit. Quintana werd een minuut later tweede in de rituitslag, vlak voor Bardet. Thomas werd vierde op 1.40 minuut van Vingegaard. De vijfde plek was voor Gaudu, op ruim twee minuten, kort gevolgd door Yates. Daarachter werd Pogacar zevende, op bijna drie minuten van Vingegaard.

In het nieuwe algemeen klassement leidt Vingegaard nu met een voorsprong van liefst 2.16 minuut op Bardet. Daarachter zijn de verschillen klein, want Pogačar volgt op 2.22 minuut, Thomas op 2.26 minuut en Quintana op 2.37 minuut. Yates en Gaudu volgen op ruim drie minuten van het geel.