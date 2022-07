Tour 2022: Jasper Philipsen schiet eindelijk raak in Carcassonne, Wout van Aert tweede

Jasper Philipsen heeft eindelijk een etappe in de Tour de France gewonnen. De sprinter van Alpecin-Deceuninck was na een snikhete en lange etappe tussen Rodez en Carcassonne als eerste aan de finish, voor Wout van Aert en Mads Pedersen. Onderweg was er veel nervositeit, met onder meer een valpartij van gele trui Jonas Vingegaard en een opgave van Steven Kruijswijk tot gevolg.

Wout van Aert mee in de aanval

Direct na de start in Rodez, daar waar Greg Van Avermaet ooit ‘leerde’ winnen, was het aanvallen geblazen. Taco van der Hoorn plaatste de eerste demarrage, maar kwam niet weg. Achter hem zaten wel enkele sterke renners klaar om ten aanval te trekken. Wout van Aert (Jumbo-Visma) was er daar een van. De groene trui schoof mee met Nils Politt (BORA-hansgrohe) en Mikkel Honoré (Quick-Step-Alpha Vinyl).

Zij sloegen een gat van een halve minuut. Enkele renners probeerden dat gat nog te overbruggen, maar de sprintersploegen stonden dat niet toe. Vooral BikeExchange-Jayco, dat geleerd had van de tactische blunder uit de rit naar Saint-Étienne, was actief in het onschadelijk maken van aanvallen. Ook Alpecin-Deceuninck en Trek-Segafredo zetten zich op kop. Overigens was de gehavende Primož Roglič niet meer van start gegaan.

Ondertussen waren Van Aert, Politt en Honoré al twee minuten weggereden. Maar omdat de sprintersploegen de touwtjes stevig in handen hadden, wist Jumbo-Visma genoeg. De groene trui liet zich na 40 kilometer in de aanval terugzakken in het peloton. Dat betekende dat Politt en Honoré samen overbleven.

Jumbo-Visma raakt Kruijswijk kwijt en ziet Vingegaard vallen

Alpecin-Deceuninck, Trek-Segafredo en BikeExchange-Jayco hielden het verschil met de twee koplopers tussen de twee en drie minuten. Ruim twintig minuten (!) daarachter reed Michael Mørkøv in zijn eentje. De Deen werd bij de start al gelost en reed in zijn eentje rond. Het peloton wilde zich niet laten verrassen en dus werd het verschil teruggebracht tot een minuut.

Dat zorgde ook voor wat nervositeit en een aaneenschakeling aan tegenslagen voor Jumbo-Visma. Eerst vielen Steven Kruijswijk en Wout van Aert, waarna de Nederlandse klimmer moest opgeven met een schouderblessure. Niet veel later lagen ook Jonas Vingegaard en Tiesj Benoot op de grond. De gele trui kon snel verder, maar de Belg had meer moeite met achtervolgen.

Politt en Honoré mochten nog de tussensprint winnen, maar vlak voor de Côte des Cammazes (5,1 km aan 4,1%) werden zij ingerekend door een op hol geslagen peloton. Trek-Segafredo wilde het peloton in dienst van Mads Pedersen namelijk uitdunnen. Het kostte Dylan Groenewegen, Fabio Jakobsen en Caleb Ewan de kop. Wie er nog wel bij waren? Jasper Philipsen, Alberto Dainese, Danny van Poppel en natuurlijk Wout van Aert, maar die hielp vooral Vingegaard.

Thomas en Gougeard kleuren finale, Groenewegen komt terug

Op de top van de klim demarreerden Benjamin Thomas (Cofidis) en Alexis Gougeard (B&B Hotels-KTM). Zij reden een halve minuut weg van het peloton, waar tempo gemaakt werd door Trek-Segafredo, Team DSM en BORA-hansgrohe om de groep-Groenewegen op achterstand te houden. BikeExchange-Jayco moest een kleine minuut goedmaken en dat lukte op 26 kilometer van de finish, waardoor Groenewegen weer zicht had op ritwinst.

De weg naar Carcassonne liep grotendeels in dalende lijn, maar er waren ook nog wat venijnige pukkeltjes. Even probeerden Pedersen en Pogacar daar aan te vallen, maar Laporte en Van Aert stonden dat niet toe. Het peloton kwam daarna tot op 10 seconden van Thomas en Gougeard, maar liet daarna ook weer even de teugels vieren.

Spannende finale met Belgisch een-tweetje

In de laatste vijf kilometer werd het toch spannend. Thomas, die als baanrenner weet wat het is om alleen te rijden, loste Gougeard en bleef in zijn eentje 10 seconden voor het peloton uit rijden. De sprinterstreintjes hadden de grootste moeite om de Fransman terug te pakken, maar dat lukte wel op 500 meter van de finish.

Groenewegen werd goed naar voren gebracht, maar dat was te vroeg. De Nederlander kon daardoor niet meedoen om de ritzege. Jasper Stuyven bracht vervolgens Pedersen naar voren, maar de Deen werd in de laatste rechte lijn nog gepasseerd door Van Aert een een pijlsnelle Philipsen. De kopman van Alpecin-Deceuninck kwam binnendoor en klopte zijn landgenoot met een wiel voorsprong.

Van Poppel vijfde, Groenewegen zesde

Eindelijk, voor Philipsen. Vorig jaar stapelde hij de tweede en derde plaatsen op elkaar in de Tour de France en ook dit jaar wilde het nog niet lukken voor hem, tot vandaag in Carcassonne. Achter hem werd Van Aert tweede, Pedersen derde en Sagan vierde. Danny van Poppel en Dylan Groenewegen eindigden als vijfde en zesde.

Jonas Vingegaard kwam licht gehavend over de finish in het peloton en gaat zo als klassementsleider de derde en laatste rustdag van deze Tour de France in.