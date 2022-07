Tour 2022: Jakob Fuglsang staakt de strijd vanwege gebroken rib

Jakob Fuglsang van Israel-Premier Tech verschijnt dinsdag niet aan de start van de zestiende rit van de Tour de France. De Deen brak in de vijftiende etappe een rib en keert terug naar huis om zo snel mogelijk te herstellen, laat zijn ploeg weten.

Fuglsang kwam in de etappe tussen Rodez en Carcassonne met nog zestig kilometer te gaan ten val. Hoewel de Deen de etappe wist uit te rijden, wees onderzoek uit dat hij een gebroken rib had opgelopen. De renner heeft in samenspraak met zijn ploeg besloten dat hij nu naar huis terugkeert om zo snel mogelijk te herstellen. “Natuurlijk ben ik teleurgesteld. Ik heb al eerder geprobeerd te koersen met een gebroken rib en me er doorheen te vechten tot het einde.”

Echter beseft Fuglsang, 59e in het algemeen klassement, dat hij nu niets te winnen heeft. “Dus is het beter om de stekker eruit te trekken, naar huis te gaan en te herstellen. Ik weet dat het te pijnlijk is om door te gaan dus het is mijn enige optie. Ik hoop dat het team goed werk kan blijven leveren. Er komen nog een paar zware etappes aan maar ze zullen tot het einde blijven vechten en hopelijk nog een etappezege pakken.”

