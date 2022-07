Tour 2022: Gehavende Ben O’Connor zet goed klassement uit zijn hoofd

Voor Ben O’Connor kon de eerste week van de Tour de France niet slechter verlopen. De kopman van AG2R Citroën kwam in de tweede etappe ten val, verloor veel tijd in de kasseienrit en gaf in de heuvelrit naar Longwy opnieuw tijd toe. “Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik kan wel janken”, waren zijn woorden in gesprek met CyclingTips.

“Ik ben heel teleurgesteld na vandaag”, vertelde O’Connor aan de finish in Longwy. Hij finishte daar op 2.37 minuut van ritwinnaar en nieuwe leider Tadej Pogačar, waardoor hij in het algemeen klassement tegen een achterstand van ruim zeven minuten aankijkt. “Ik heb nog steeds pijn van die valpartij in de tweede etappe. En ik heb niet het gevoel dat er sindsdien iets veranderd is.”

Ploegmanager Vincent Lavenu deelt de teleurstelling van O’Connor, die vorig jaar nog verrassend vierde werd in de Tour. “Ben vertelde ons dat hij een slechte dag had. Hij heeft nog altijd last van zijn valpartij. Dan heb je een slechte dag en lijkt het algemeen klassement klaar”, aldus Lavenu via de ploegkanalen.

“Maar er zijn nog veel kansen voor een etappezege, zeker in de bergen. We kennen allemaal het talent van Ben. Hij moet eerst herstellen en dan pas gaan we nieuwe doelen stellen”, zegt de Franse ploegleider van AG2R Citroën.