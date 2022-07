Tour 2022: Gebroken rib voor Jakob Fuglsang, ploeg wacht rustdag af

Jakob Fuglsang heeft bij een valpartij in de vijftiende rit van de Tour de France een gebroken rib opgelopen. Dat laat zijn ploeg Israel-Premier Tech weten na afloop van de etappe naar Carcassonne.

De ervaren Fuglsang was betrokken bij de valpartij waarbij ook Steven Kruijswijk lag, op ruim 60 kilometer van de finish. De Deense klimmer van Israel-Premier Tech kon zijn weg vervolgen, maar finishte wel in een groep die op 20 minuten van winnaar Jasper Philipsen over de streep kwam.

Achter de finish staat een medische truck van de organisatie waar ook scans gedaan kunnen worden. Daar is een gebroken rechterrib aan het licht gekomen bij Fuglsang. De ploeg laat weten dat het maandag op de rustdag een beslissing zal nemen of Fuglsang kan doorrijden of niet.

🩺 Medical Update: After crashing on stage 15 of #TDF2022, @jakob_fuglsang underwent X-Rays at the finish which revealed a fractured right rib. With the rest day tomorrow, the team and Jakob will decide on his course of action. A further update will be provided tomorrow. pic.twitter.com/hK4ZfxJ5sS

— Israel – Premier Tech / Israel Cycling Academy (@IsraelPremTech) July 17, 2022