Tour 2022: Dit zijn de verschillen tussen de klassementsrenners na de openingstijdrit

De openingsrit van de Tour de France heeft gelijk voor verschillen tussen de klassementsrenners gezorgd. In de individuele tijdrit door Kopenhagen deed titelverdediger Tadej Pogačar de beste zaken met zijn derde plaats in de daguitslag. De gele trui ligt voor de Sloveen van UAE Emirates binnen handbereik. Ben O’Connor, vorig jaar vierde in het eindklassement, kijkt na de eerste dag al tegen een forse achterstand aan.

Verschillen tussen de klassementsrenners na etappe 1 van Tour de France

1. Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl)

3. Tadej Pogačar (UAE Emirates) op 5s

7. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) op 15s

8. Primož Roglič (Jumbo-Visma) op 16s

12. Bob Jungels (AG2R Citroën) op 23s

13. Adam Yates (INEOS Grenadiers) op 23s

18. Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) op 25s

20. Mattia Cattaneo (Quick-Step Alpha Vinyl) op 30s

21. Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) op 31s

24. Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert) op 35s

33. Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers) op 44s

35. Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan) op 45s

37. Romain Bardet (Team DSM) op 45s

46. Nairo Quintana (Arkéa Samsic) op 49s

51. David Gaudu (Groupama-FDJ) op 50s

53. Jack Haig (Bahrain Victorious) op 51s

64. Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech) op 55s

65. Damiano Caruso (Bahrain Victorious) op 55s

68. Enric Mas (Movistar) op 56s

79. Ben O’Connor (AG2R Citroën) op 1m01s

83. Guillaume Martin (Cofidis) op 1m03s

92. Ion Izagirre (Cofidis) op 1m07s

102. Pierre Latour (TotalEnergies) op 1m13s

109. Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost) op 1m14s

114. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) op 1m21s

134. Michael Woods (Israel-Premier Tech) op 1m29s

146. Michael Storer (Groupama-FDJ) op 1m38s