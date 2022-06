Tour 2022: deelname Kasper Asgreen onzeker, vleeswond erger dan gedacht

Het is nog een vraagteken of Kasper Asgreen van start zal kunnen gaan in de Ronde van Frankrijk. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De vleeswond in zijn knie, die hij opliep bij een val in de finale van de derde etappe van de Ronde van Zwitserland, is volgens de Belgische krant erger dan aanvankelijk werd gedacht.

Asgreen reed de derde etappe nog uit, maar ging woensdag niet van start in de Zwitserse rittenkoers. De Deen van Quick-Step Alpha Vinyl werd vervolgens naar België gebracht, waar in het ziekenhuis van Herentals onderzocht wordt of er sprake is van onderliggende schade. De Tour de France begint over iets meer dan twee weken. Het is onzeker of Asgreen op 1 juli in eigen land (de Tour begint in Kopenhagen) de openingstijdrit zal rijden.