Tour 2022: de rode lantaarn rijdt op slotdag met roze rugnummer

De leiders in de verschillende klassementen van de Tour zijn al jaren te herkennen aan de kleur van hun shirt: geel, groen, wit en wit met rode stippen. Op de slotdag van de Ronde van Frankrijk 2022 zal ook de nummer laatst echter gemakkelijk te identificeren zijn. In het reglement staat namelijk dat de zogenoemde ‘rode lantaarn’ de 21ste en laatste etappe met een roze rugnummer moet rijden.

Deze nieuwigheid is terug te vinden in het Tourreglement. In artikel 10 staat het volgende: “Voor de slotrit zal de renner die na rit 20 de laatste plek in het algemeen klassement bezet, een roze rugnummer dragen.” Roze is de kleur van lastminute.com, een sponsor van de Ronde van Frankrijk. Op de standaard rugnummers van de renners zit dan ook al een vleugje roze.

“Lastminute.com wil de rode lantaarn in de Ronde van Frankrijk eren”, schreef de officiële partner van de Tour eerder in een persbericht. “Als een belangrijk evenement op de jaarlijkse sportkalender, is het belangrijk om te onthouden dat elke wielrenner die de finishlijn passeert op de Champs-Élysées veel moeilijkheden is tegengekomen. Deze ongebruikelijke prijs viert de veerkracht van de sportman, die obstakels overwint.”

“Maar ook de veerkracht van zieke kinderen, die dankzij het lastminute-fonds en de rode lantaarn deel kunnen nemen aan een programma dat hun kracht viert, hun zelfvertrouwen geeft, en momenten van geluk en plezier geeft doormiddel van een vakantie voor hen en hun familie.”

Wim Vansevenant

Op het moment wordt de laatste positie ingenomen door Anthony Turgis (TotalEnergies), die een achterstand heeft van twee uur, twaalf minuten en 56 seconden op Tadej Pogacar. Hij staat daarmee 161e. Eén plekje voor hem vinden we Mikkel Bjerg terug. De Deen heeft in het algemeen klassement een voorsprong van bijna dertien minuten op Turgis.

In het verleden was de rode lantaarn een begrip. Degene die als laatste eindigde in de Ronde van Frankrijk kon in de natourcriteriums vaak rekenen op flink wat startgeld. Vorig jaar eindigde Tim Declercq op de laatste plek, twee jaar daarvoor was Sebastian Langeveld de hekkensluiter. Recordhouder is Wim Vansevenant, die tussen 2006 en 2008 drie keer de rode lantaarn won.