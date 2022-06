Tour 2022: Cofidis rekent met Martin, Izagirre en Coquard op drie kopmannen

Cofidis heeft zijn definitieve selectie vrijgegeven voor de Tour de France, die vrijdag in Kopenhagen van start gaat. Guillaume Martin en Ion Izagirre zijn de kopmannen voor in het gebergte, in de sprints rekent de ploeg op de snelle kuiten van Bryan Coquard.

Martin en Izagirre kunnen eventueel ver komen in de strijd om het algemeen klassement. De 29-jarige Martin eindigde vorig jaar nog als achtste in het eindklassement van de Tour, maar heeft dit jaar al een zware Giro d’Italia in de benen. Voor Izagirre (33) is het zijn eerste grote ronde van het seizoen. De Bask was in het verleden al succesvol in de Tour, maar niet als klassementsrenner: in de 2016-editie van de Tour won hij als rittenkaper een verregende Alpenrit naar Morzine.

In de sprints hoopt Cofidis met Coquard op enkele uitschieters. De inmiddels 30-jarige Fransman is bezig aan een prima eerste seizoen voor Cofidis, zo was hij al succesvol in de Ster van Bessèges en de Tour de La Provence, maar hij wist in vijf eerdere Tourdeelnames nog nooit een etappe te winnen. Coquard zal in zijn jacht op die ontbrekende Tourzege worden bijgestaan door hardrijder Benjamin Thomas en Max Walscheid, die eventueel ook voor eigen rekening kan sprinten.

Met de ervaren Simon Geschke (36), de explosieve Franse klimmer/puncheur Victor Lafay (26) en rasaanvaller Anthony Perez (31) kan de formatie zich ook onderscheiden in de vele overgangsetappes. De Tour de France staat voor 1-24 juli op de kalender.