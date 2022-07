Tour 2022: Chris Froome verlaat de wedstrijd na positieve coronatest

Chris Froome kan een etappezege in de Tour de France van dit jaar uit zijn hoofd zetten. De Brit van Israel-Premier Tech testte vanochtend positief op het coronavirus en gaat niet meer van start in de achttiende etappe. Dat meldt zijn ploeg op sociale media. Froome heeft het nieuws zelf bevestigd in een videoboodschap, waarin hij zegt zich na een korte rustperiode voor gaat bereiden op de Vuelta.

“Helaas zal Chris Froome niet van start gaan in de achttiende etappe, omdat een test – kort gedaan voor de start – aangetoond heeft dat hij corona heeft opgelopen”, schrijft Israel-Premier Tech. “De overige renners van IPT hebben allemaal negatief getest en zijn klaar om te koersen.”

Froome bevestigde dat hij positief heeft getest en de ronde verlaat middels een videoboodschap. “Helaas moet ik teleurstellend nieuws met jullie delen deze ochtend. Een test heeft laten zien dat ik corona heb opgelopen, dus ik ga niet van start vandaag. Ik vind het heel erg jammer dat ik niet naar Parijs ga en de Tour afrondt. Het is een heel bijzondere wedstrijd geweest voor ons als team, maar ook voor mezelf.”

Vuelta

“Ik heb mijn benen weer gevonden. Ik wil iedereen bedanken voor de steun tijdens dit proces. Nu ga ik naar huis, een paar dagen niks doen. Daarna focus ik me weer om klaar te zijn om klaar te zijn voor de Ronde van Spanje later in het seizoen.”

Unfortunately I won’t be taking the start today due to covid-19 😔 #TDF2022 pic.twitter.com/RJziNXG52d — Chris Froome (@chrisfroome) July 21, 2022