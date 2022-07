Tour 2022: Cherel en Paret-Peintre (AG2R Citroën) naar huis wegens corona

Mikaël Cherel en Aurélien Paret-Peintre zullen vandaag geen rugnummers meer opspelden voor de zestiende etappe van de Tour de France. De twee renners van AG2R Citroën testten zondag positief bij de grote controle van ASO en UCI, waren wel volledig asymptomatisch, maar gaan vandaag alsnog niet van start.

Alle coronatests die zondag werden uitgevoerd bij de renners in de Tour de France waren negatief, met uitzondering van twee coureurs voor wie aanvullend onderzoek was vereist. Intussen heeft AG2R Citroën laten weten dat het gaat om Mikaël Cherel en Aurélien Paret-Peintre.

De twee renners waren zondag nog volledig asymptomatisch. Wel gingen beide renners in isolatie om de andere coureurs en stafleden te beschermen. Het duo krijgt na overleg tussen de ploegarts en de dokters van de UCI en de Tour een startverbod, zo meldt Sporza.

Dit is een flinke streep door de rekening van AG2R Citroën, dat eerder al afscheid moest nemen van klassementskopman Ben O’Connor (te veel last van een val), Geoffrey Bouchard (coronabesmetting) en Oliver Naesen (ziek). Stan Dewulf, Benoît Cosnefroy en Bob Jungels blijven nu nog over namens de Franse formatie.

Positieve coronatests

De Tour de France raakte al verschillende renners kwijt vanwege het coronavirus. George Bennett, Vegard Stake Laengen (UAE Emirates), Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), Guillaume Martin (Cofidis), Magnus Cort (EF-EasyPost), Warren Barguil (Arkéa-Samsic), Simon Clarke (Israel-Premier Tech) en Luke Durbridge (BikeExchange-Jayco) gaven al op na positieve coronatests.

Uitvallers

Etappe 5

Etappe 6

Etappe 8

Etappe 9

Etappe 10

Etappe 11

Etappe 13

Etappe 15

Etappe 16