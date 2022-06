Tour 2022: B&B Hotels-KTM met ploeg van vrijbuiters en sprinters

B&B Hotels-KTM heeft vier dagen voor de start in Kopenhagen zijn selectie bekendgemaakt voor de Tour de France. De ploeg rekent op een team vrijbuiters en sprinters waaronder ervaren kracht Pierre Rolland, Franck Bonnamour en Luca Mozzato.

Rolland heeft van de ploeg de meeste ervaring in de Tour de France. De intussen 35-jarige renner gaat op voor zijn dertiende deelname aan de ronde. Zowel in 2011 (tiende), 2012 (achtste) als in 2015 (tiende) haalde hij de top tien. Verder won hij in 2011 de etappe naar Alpe d’Huez en in 2012 de rit naar La Toussuire. Dit seizoen won hij het bergklassement van het Critérium du Dauphiné, waar hij bovendien tweede was in de etappe naar Gap.

Ook Alexis Gougeard, Cyril Barthe, dit jaar zesde in de Tour du Finistère, elfde in de Vierdaagse van Duinkerke en twaalfde in de Saudi Tour, Cyril Lemoine en Franck Bonnamour, zevende in de Classic Loire Atlantique, reden de Tour de France al vaker. Sprinter Luca Mozzato, tweede in de Tro-Bro Léon en de Marcel Kint Classic, Jérémy Lecroq en klimmer Sebastian Schönberger gaan op voor hun eerste Tour.

De Tour de France staat voor 1-24 juli op de kalender.