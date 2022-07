Tour 2022: Bauke Mollema test negatief op corona

Voor de start van de achtste Touretappe naar Lausanne toonde Bauke Mollema zich nog ambitieus, maar de renner van Trek-Segafredo voelde zich tijdens de etappe wat minder en kwam dus niet in het stuk voor. Mollema liet zich na de rit voor de zekerheid testen op het coronavirus. En er is goed nieuws: de uitslag was negatief.

Mollema, die zaterdag als 57ste over de streep kwam in Lausanne, klaagde na afloop onder meer over keelpijn. “Hoe zal ik het zeggen? Ik had een beetje minder energie. Vrijdag had ik wat last van mijn keel. Tot donderdag voelde ik me eigenlijk prima, had ik echt wel wat power, maar de laatste twee dagen is het wat minder. Hopelijk zet dat niet door.”

De Nederlander besloot na de finish toch maar een antigeentest te doen, maar gelukkig voor Mollema was de uitslag negatief. “Ik ga er dus vanuit dat alles goed is. De komende etappes zal ik proberen om in de ontsnapping te zitten!”, laat hij weten via Instagram.