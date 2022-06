Tour 2022: Bardet wil ‘offensief rijden’, Degenkolb kijkt uit naar kasseienrit

Team DSM start zonder klassementskopman aan de 109e Tour de France. “We starten met het idee om ritten te winnen, het algemeen klassement is niet echt een doel voor het team, ook niet voor Romain Bardet”, zei John Degenkolb donderdag op het persmoment van de ploeg. “Al moeten we die situatie opnieuw evalueren na de eerste rustdag.”

Bardet zelf bevestigt de uitspraak van zijn ploeggenoot: hij mikt op dagsucces. “Ik wil de komende weken offensief rijden en mijn kansen op etappezeges in de bergen grijpen, maar in de eerste dagen wil ik mijn ploegmaats ook helpen in de sprints. Ik heb erg veel vertrouwen in onze jonge ploeg”, zegt de Fransman, die in de afgelopen Ronde van Italië goed bezig was, maar na twee weken ziek uitviel.

Inmiddels heeft Bardet zich weer in vorm gefietst voor de Tour. “Mijn aanpak is niet veranderd vergeleken met andere jaren. Ik ben tevreden met wat we gedaan hebben op training, maar de koers blijft een ander verhaal.”

Degenkolb wil weer scoren in Roubaix

Terwijl Bardet vooral in het hooggebergte wil scoren, heeft Degenkolb zijn zinnen gezet op de vijfde etappe. Dan staat de Roubaix-rit op het programma van Lille naar Wallers-Arenberg. “Ik voel me goed. De voorbije dagen waren stressvol, na mijn positieve coronatest in de ZLM Tour. Het was daardoor nipt om hier te raken. Maar nu ik hier ben, kijk ik heel erg uit naar de kasseienrit.”

“Die gaat nog stressvoller zijn dan een echte kasseienklassieker, omdat er veel rijders zijn die geen ervaring hebben, maar ook niet het lichaam. De lichte klimmers die op kasseien rijden… dat wordt moeilijk voor hen. Dus je gaat echt moeten opletten om niet betrokken te raken in valpartijen”, aldus Degenkolb, die in 2018 een Tourrit over de kasseien van Parijs-Roubaix wist te winnen.

Omdat DSM geen klassementskopman heeft, verwacht Degenkolb wel zijn kans te kunnen gaan in de ritten die hij heeft aangestipt. “We hebben geen rijders die mikken op het eindklassement, wat iedereen in het team de vrijheid geeft zich uit te leven en etappezeges na te streven.”