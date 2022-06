Tour 2022: Astana Qazaqstan met Alexey Lutsenko als kopman, geen López

Astana Qazaqstan is de volgende ploeg die zijn selectie heeft bekendgemaakt voor de Tour de France, die vrijdag in Kopenhagen van start gaat. Alexey Lutsenko is de kopman van het team, waar Miguel Ángel López ontbreekt.

Lutsenko gaat op voor zijn zevende Tour de France. Na zijn zevende plaats van afgelopen jaar, op twaalf minuten van eindwinnaar Tadej Pogačar, toonde de Kazach zich deze winter erg ambitieus. “Het zal niet makkelijk worden, maar mijn doel, en dat van het team, is om het podium te halen in de Tour”, zei hij in december.

Het huidige seizoen begon Lutsenko veelbelovend met winst in de nieuwe Spaanse gravelkoers Clásica Jaén Paraiso Interior. Daarna was hij negende in de Ruta del Sol. Vervolgens sloeg het noodlot toe: vanwege ziekte kon hij Parijs-Nice niet rijden, daarna stond hij langer aan de kant vanwege een gebroken sleutelbeen en een breuk in zijn schouder.

In mei keerde hij in de Ronde van Hongarije terug in koers. Eerder deze maand verscheen hij ook aan de start van de Ronde van Zwitserland, waar hij twee keer in de top vijf reed in de daguitslag en negentiende eindigde in het algemeen klassement, op twaalf minuten van eindwinnaar Geraint Thomas.

Ervaring

Lutsenko kan in de zware etappes rekenen op de ervaring van Joe Dombrowski, die opgaat voor zijn eerste Tour de France, en Andrey Zeits (derde Tourdeelname). Verder hebben Dmitriy Gruzdev (zesde Tourdeelname), Fabio Felline (vierde Tour) en Gianni Moscon (derde Tour) ook al de nodige kilometers liggen in de Tour.

Samuele Battistella, dit jaar onder meer zevende in de Tour de La Provence en derde in de Ronde van Hongarije, en Simone Velasco maken net als Dombrowski voor het eerst hun opwachting in de Ronde van Frankrijk. De Tour de France begint vrijdag 1 juli in Kopenhagen. Op 24 juli wordt in Parijs de slotetappe afgewerkt.

Geen Miguel Ángel López

Miguel Ángel López ontbreekt in de selectie van Astana Qazaqstan. De Colombiaan moest begin vorige maand al op de vierde dag van de Giro d’Italia de strijd staken vanwege een heupblessure. Begin deze maand kon maakte de ploeg bekend dat López weer terug in training was, maar na zijn opgave in de Giro kwam hij nog niet in wedstrijdverband in actie.