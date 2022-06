Tour 2022: Arkéa-Samsic mikt met Nairo Quintana op goed klassement

Nairo Quintana hoopt in de komende Tour de France zo hoog mogelijk te eindigen in het algemeen klassement. De Colombiaanse klimmer zal door zijn ploeg Arkéa-Samsic niet worden uitgespeeld als rittenkaper, maar als klassementsman.

“We rekenen op Nairo als kopman van de ploeg”, begint ploegleider Yvon Ledanois zijn relaas in een persbericht van zijn werkgever. “We hebben de hoop dat hij een goed klassement kan rijden. Sommige renners binnen het team zullen zich volledig opofferen voor Nairo. Hij moet vooral denken aan een goed klassement, maar we hebben ook de ambitie om met hem voor ritwinst te gaan in de bergen.”

De inmiddels 32-jarige Quintana stond in zijn carrière al drie keer op het eindpodium van de Tour (2e in 2013 en 2015, 3e in 2016), maar voor zijn laatste top 10-notering moeten we terug naar 2019. “Het idee is echter om een goed klassement te rijden met Nairo, dat is ons doel”, vult Yvon Caër, een andere ploegleider van Arkéa-Samsic in de komende Tour, aan. “We trekken met een diverse ploeg naar de ronde, met de lastige eerste week in ogenschouw.”

Warren Barguil moet in de Tour een belangrijke bondgenoot worden van Quintana in de bergen. De Fransman, in 2017 en 2019 tiende in de Tour, zal normaal ook de vrijheid krijgen om op jacht te gaan naar etappewinst. “Als Nairo er goed voorstaat in het klassement, zal Warren de ruimte krijgen”, aldus Caër. Arkéa-Samsic heeft met Hugo Hofstetter, Amaury Capiot en Connor Swift ook nog drie rappe mannen in de gelederen. Ook Maxime Bouet, Matis Louvel en Łukasz Owsian mogen zich opmaken voor de belangrijkste koers van het jaar.

De Tour de France staat voor 1-24 juli op de kalender.