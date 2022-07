Tour 2022: 1,2 miljoen mensen zien finale Alpe d’Huez-etappe bij NOS

De twaalfde etappe van de Tour de France met aankomst bergop in Alpe d’Huez is goed bekeken. Gemiddeld keken ruim 1,2 miljoen mensen via de NOS naar de eindfase van de zware rit die werd gewonnen door Tom Pidcock.

Uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek blijkt dat gemiddeld 1.209.000 mensen bij de NOS (die om 16.59 uur schakelde naar NPO 2 vanwege het EK voetbal voor vrouwen) keken naar de laatste 40 kilometer van de bergetappe naar Alpe d’Huez. Daarmee stond de uitzending op de vierde plaats van de ‘dag top 25’, achter de uitzending van de Slimste Mens en de 20 uur- en 18 uur-journaals.

Het totaal aantal kijkers (het aantal mensen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten keek) bedroeg voor de Tour de France-uitzending op NPO 2 zelfs 2.017.000 mensen.