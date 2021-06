Tour 2021: Zes coureurs Cofidis al zeker van deelname

Guillaume Martin, Jesús Herrada, Christophe Laporte, Pierre-Luc Périchon, Simon Geschke en Anthony Perez zijn al zeker van deelname aan de komende Tour de France. Dat heeft Cofidis vandaag laten weten aan de buitenwereld. De laatste twee plekken worden later vergeven.

Met de 28-jarige Guillaume Martin mikt de Franse ploeg op een goed klassement. De Franse klimmer werd vorig jaar elfde in de Tour en zal dit jaar ongetwijfeld voor een top 10-notering gaan. Martin won in aanloop naar de Ronde van Frankrijk de Franse eendagswedstrijd Mercan’ Tour Classic. In het Critérum du Dauphiné kwam hij niet verder dan een twintigste plaats in de eindstand.

In de wat vlakkere etappes is het uitkijken naar Christophe Laporte. De rappe Fransman, die volgend jaar zal uitkomen voor Jumbo-Visma, kent tot nu toe een uitstekend seizoen. Onlangs won Laporte nog het Circuit de Wallonie en verder was hij de beste in een etappe van de Ster van Bessèges. De sterke Laporte liet zich het afgelopen voorjaar veelvuldig zien in (voor)finales van de Vlaamse klassiekers.

Met Jesús Herrada beschikt Cofidis ook nog over een potentiële rittenkaper. De explosieve Spanjaard was dit jaar al succesvol in de Trofeo Serra de Tramuntana. In La Route d’Occtanie, zijn laatste voorbereidingskoers op de Tour, werd hij keurig tweede. Geschke, Périchon en Perez zijn ook gepatenteerde rasaanvallers. Zo droeg Perez in de Tour van vorig jaar nog even de bolletjestrui.